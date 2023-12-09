به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر رضایی صبح شنبه در نشست خبری پیرامون موضوعات و مشکلات معیشتی و درمان مستمریبگیران و بازنشستگان در مشهد اظهار کرد: در مورد افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی قانون و ماده ۹۶ رعایت نشده است.
رئیس کانون بازنشستگان کارگری تأمین اجتماعی خراسان رضوی افزود: دولت و مجلس شعار حمایت از محرومان میدهند ولی در عمل محرومان سال به سال محرومتر شدهاند.
وی ادامه داد: حدود ۷۲ درصد بازنشستگان تأمین اجتماعی حداقل مستمری یعنی حدود شش میلیون تومان دریافت میکنند و تمام بازنشستگان تأمین اجتماعی دغدغه درمان و معیشت دارند و در دوران کهولت عذاب می کشند.
بازنشستگان تأمین اجتماعی در بودجههای عمومی کشور سهمی ندارند
وی با بیان اینکه عدالت اجتماعی در حق بازنشستگان تأمین اجتماعی رعایت نشده و در بودجههای عمومی کشور سهمی ندارند، افزود: مجریان قانون در عمل قانون شکنی میکنند و مجلس شورای اسلامی به وظایف نظارتی عمل نمیکنند.
رئیس کانون بازنشستگان کارگری تأمین اجتماعی خراسان رضوی بیان کرد: ماده ۵۴ و ۹۶ قانون سازمان تأمین اجتماعی مغفول مانده و درمان و معیشت بازنشستگان دچار مشکل است همه کانونها و کانون عالی با همه مسئولان کشور گفتوگو میکنند و مسئولان هم همدردی میکنند اما درد را درمان نمیکنند.
وی افزود: کانونها قوه اجرایی ندارند و مسؤولان هم میدانند که با گفتار درمانی زندگی بازنشستگان به سامان نمیشود.
رئیس کانون بازنشستگان کارگری تأمین اجتماعی خراسان رضوی اظهار کرد: کل درمان بازنشستگان به عهده دولت و سازمان تأمین اجتماعی است و بیمه تکمیلی ناخواسته بر بازنشستگان تحمیل شده است.
وی افزود: در شأن بازنشستگان تأمین اجتماعی و کشور ثروتمند ایران نیست که بازنشستگان زندگی راحتی نداشته باشند.
