طرح ملی شهریاران فرصت مناسبی برای هم افزایی بین مردم ومسوولان است

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد کریمی، عصر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه طرح ملی شهریاران فرصت مناسبی برای هم افزایی بین مردم و مسؤولین است، اظهار کرد: شهریاران به اقداماتی اطلاق می‌شود که سه ضلع مدیران، حلقه‌های میانی و آحاد مردم را برای حل یک یا چند مساله پای کار می‌آورد و این طرح میدانی، برای نقش‌آفرینی و هم‌افزایی مسؤولان، حلقه‌های میانی، گروه‌های مردمی و آحاد مردم در راستای حل مسائل کشور است.

وی افزود: از مهم‌ترین اهداف این طرح می‌توان به گفتمان سازی، مردمی سازی حل مسائل کشور، الگو نمایی از ده‌ها اقدام مردمی سازی انجام شده، اجرای ده‌ها اقدام مردمی‌سازی جدید با تکیه بر ظرفیت‌های بومی و دریافت صدها ایده مردمی‌سازی برای حل مسائل کشور اشاره کرد.

فرماندار آزادشهر گفت: این طرح علاوه بر مردم، فرصتی را نیز برای مدیران دستگاه‌های اجرایی فراهم آورده تا بتوانند تدابیر و اقدامات خود را در قالب «اقدام ویژه» که با تسهیل‌گری، مانع زدایی و حمایت خود زمینه را برای نقش آفرینی مردم بهبود داده‌اند، ثبت کنند که پس از بررسی توسط تیم ارزیابی نهاد ریاست جمهوری، این مدیران مردمی توسط رئیس جمهور مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.