کلنگ زنی مدرسه ۶ کلاسه در شهر رضوان/ خیران دست به کار شدند

امیرحسین قزوینیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه طی مراسمی مدرسه شش کلاسه در شهر رضوان بخش کالپوش شهرستان میامی کلنگ زنی شد، ابراز داشت: این مدرسه دخترانه دوره متوسطه اول ۶۴۰ مترمربع زیربنا خواهد داشت.

وی ضمن بیان اینکه این بنا در زمینی به مساحت دو هزار و ۶۰۰ مترمربع ساخته می‌شود، افزود: تلاش شد تا در ساخت این مجموعه از بهترین مصالح مرتبط با شرایط آب و هوایی بخش کالپوش بهره گرفته شود.

مدیرکل نوسازی مدارس استان سمنان با بیان اینکه این مدرسه به همت خیران مدرسه ساز احداث می‌شود، ابراز داشت: برای ساخت این مدرسه ۱۲ میلیارد تومان هزینه صرف خواهد شد.

قزوینیان بابیان اینکه طی سال جاری ۴۲ درصد اعتبارات پروژه‌های تحویل‌شده توسط خیران مدرسه‌ساز استان سمنان تأمین شده است، تصریح کرد: خوشبختانه خیران استان سمنان در اجرای پروژه‌های مدرسه سازی یا تعمیر و تجهیز مدارس مؤثر وارد صحنه شدند.

وی افزود: حضور خیران بیشتر به ساخت پروژه‌های مدرسه سازی استان سمنان شتاب بخشیده است و خوشبختانه رشد ۱۰۰ درصد را نسبت به سال قبل در این حوزه شاهد هستیم.