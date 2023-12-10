انهدام باند ۱۰ نفره سارقان احشام جنوب استان فارس در کازرون

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اسماعیل زراعتیان گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت احشام در کازرون، دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام یک سری اقدامات تخصصی و اطلاعاتی گسترده به سرنخ‌هایی از اعضای باند ۱۰ نفره سرقت در کازرون و شهرستان‌های همجوار رسیدند.

فرمانده انتظامی کازرون گفت: طی بررسی‌های تکمیلی پلیس مشخص شد متهمان از ضعف ایمنی محل‌های نگهداری دام‌ها توسط دامداران و با استفاده از سه نوع خودرو پژو پارس، ۴۰۵ و سمند پس از سرقت، تعدادی از احشام را جهت فروختن به شهرستان‌های همجوار منتقل می‌کنند.

سرهنگ زراعتیان خاطر نشان کرد: پس از هماهنگی با مرجع قضائی طی عملیاتی غافلگیرانه، ۱۰ سارق شناسایی و آنان را در مخفیگاهشان دستگیر و به مقر پلیس منتقل کنند.

وی گفت: متهمان در تحقیقات اولیه و پس از رؤیت قرائن و شواهد تا کنون به ۲۰ فقره سرقت احشام از کازرون و شهرستان‌های همجوار اعتراف و پس از سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.

سرهنگ محمدی فرمانده انتظامی اوز هم بیان کرد: این منازل مسکونی در فاز اول به متراژ ۴۲۰ متر می‌باشد که ۱۶ واحد مسکونی هر واحد به متراژ ۸۵ متر در شهر اوز کلنگ زنی شده است.

وی افزود: منازل مسکونی در بخش کوره و روستای فیشور هم به زودی شروع به ساخت می‌شود.