  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۰ آذر ۱۴۰۲، ۹:۲۳

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه:

توزیع اعتبارات و امکانات هنری در کرمانشاه به صورت مساوی خواهد بود

توزیع اعتبارات و امکانات هنری در کرمانشاه به صورت مساوی خواهد بود

کرمانشاه- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه گفت: توزیع اعتبارات و امکانات هنری در کرمانشاه به صورت مساوی خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، پوریا جلالی صبح دوشنبه در نشست شورای اداری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه با تسلیت ایام فاطمیه، اظهار کرد: علامه حسن زاده (ره) نقل می‌کنند که اهل بیت (ع) حجت خدا بر مخلوقات هستند و حضرت زهرا (س) حجت خدا بر اهل بیت (ع)، پس این موضوع وظیفه ما را در قبال ایشان سنگین‌تر کرده و باید با الگو قرار دادن راه و منش آن حضرت به شیوه‌ای هنرمندانه مکارم اخلاقی و سیره عملی حضرت را برای مردم تبیین و تشریح کنیم.

وی افزود: در بعد فعالیت‌های تخصصی اداره ارشاد سیاست ما در دوره جدید این است که تا حد ممکن رخ دادهای فرهنگی هنری را به صورت خیابانی برگزار کنیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه تصریح کرد: البته این به معنای غفلت از نگارخانه‌ها و پلاتو ها نیست بلکه بدان معنی است که با انجام فعالیت‌های فرهنگی هنری تخصصی، قصد داریم تا هنر را به میان مردم ببریم.

جلالی بیان کرد: با همین هدف قصد داریم تا به منظور افزایش امید و نشاط در جامعه، نمایشگاه‌های هنری و برنامه‌های متنوع فرهنگی را با رعایت ملزومات، زیر برف و باران برگزار کنیم که جلوه‌ای ویژه در شهر خواهد داشت.

وی ادامه داد: ما در جمهوری اسلامی زندگی می‌کنیم و باید سیاست گذاری‌های فرهنگی ما متناسب با چارچوب ارزشی‌های نظام تعریف شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه گفت: حتی در زمان طاغوت نیز توجه به هنرهای دینی را داشته‌ایم پس همانطور که مکرر گفته‌ام با مفاهیم پوچی همچون هنر برای هنر مشکل داریم و به جای آن به دنبال هنر فاخر، هنر دینی و هنر متعهد هستیم.

جلالی خاطر نشان کرد: هنری که عناد با نظام نداشته باشد را بر اساس وظیفه ذاتی و سازمانی خود حمایت می‌کنیم اما بی پرده می‌گوئیم که اولویت ما هنر متعالی است و همانطور که قبلاً نیز گفته‌ام هنر متعالی صرفاً هنر دینی نیست بلکه آن هنری است که رذیله‌های اخلاقی در جامعه را نشانه گرفته است و به دنبال اصلاح گری است.

وی با بیان ضرورت تکریم هنرمندان استان گفت: ما به دنبال حذف هیچ هنرمندی نیستیم و از همه اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه حمایت خواهیم کرد.

جلالی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به همکاران اداره کل گفت: باید با اصلاح رویه‌ها به دنبال بهبود فرآیندهای کاری، افزایش راندمان و بهره وری سازمان باشیم و این مهم جز با برنامه ریزی و زمان بندی میسر نخواهد شد.

وی افزود: به دنبال توزیع عادلانه امکانات فرهنگی هنری هستیم و توجه به شهرستان‌ها را در دستور کار خود قرار داده‌ایم و قول‌هایی نیز از حیث اعتباری گرفته‌ایم که امید داریم با جذب اعتبارات و پیگیری رؤسای شهرستانی در جذب منابع شهرستانی اتفاقات خوبی در حوزه فرهنگ و هنر شهرستان‌ها رخ دهد.

جلالی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به جایگاه اصحاب فرهنگ، هنر، رسانه و قرآن، گفت: مدیریت در حکومت علوی یعنی نوکری مردم و وظیفه ما این است که با هنرمندان وقت بگذرانیم و پای درد و دل‌هایشان بنشینیم، لذا در هیچ شهرستانی نباید هنرمند قهر کرده‌ای داشته باشیم ضروری است که تکریم این عزیزان را در دستور کار داشته باشیم.

کد مطلب 5963360

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها