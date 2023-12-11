توزیع اعتبارات و امکانات هنری در کرمانشاه به صورت مساوی خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، پوریا جلالی صبح دوشنبه در نشست شورای اداری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه با تسلیت ایام فاطمیه، اظهار کرد: علامه حسن زاده (ره) نقل میکنند که اهل بیت (ع) حجت خدا بر مخلوقات هستند و حضرت زهرا (س) حجت خدا بر اهل بیت (ع)، پس این موضوع وظیفه ما را در قبال ایشان سنگینتر کرده و باید با الگو قرار دادن راه و منش آن حضرت به شیوهای هنرمندانه مکارم اخلاقی و سیره عملی حضرت را برای مردم تبیین و تشریح کنیم.
وی افزود: در بعد فعالیتهای تخصصی اداره ارشاد سیاست ما در دوره جدید این است که تا حد ممکن رخ دادهای فرهنگی هنری را به صورت خیابانی برگزار کنیم.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه تصریح کرد: البته این به معنای غفلت از نگارخانهها و پلاتو ها نیست بلکه بدان معنی است که با انجام فعالیتهای فرهنگی هنری تخصصی، قصد داریم تا هنر را به میان مردم ببریم.
جلالی بیان کرد: با همین هدف قصد داریم تا به منظور افزایش امید و نشاط در جامعه، نمایشگاههای هنری و برنامههای متنوع فرهنگی را با رعایت ملزومات، زیر برف و باران برگزار کنیم که جلوهای ویژه در شهر خواهد داشت.
وی ادامه داد: ما در جمهوری اسلامی زندگی میکنیم و باید سیاست گذاریهای فرهنگی ما متناسب با چارچوب ارزشیهای نظام تعریف شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه گفت: حتی در زمان طاغوت نیز توجه به هنرهای دینی را داشتهایم پس همانطور که مکرر گفتهام با مفاهیم پوچی همچون هنر برای هنر مشکل داریم و به جای آن به دنبال هنر فاخر، هنر دینی و هنر متعهد هستیم.
جلالی خاطر نشان کرد: هنری که عناد با نظام نداشته باشد را بر اساس وظیفه ذاتی و سازمانی خود حمایت میکنیم اما بی پرده میگوئیم که اولویت ما هنر متعالی است و همانطور که قبلاً نیز گفتهام هنر متعالی صرفاً هنر دینی نیست بلکه آن هنری است که رذیلههای اخلاقی در جامعه را نشانه گرفته است و به دنبال اصلاح گری است.
وی با بیان ضرورت تکریم هنرمندان استان گفت: ما به دنبال حذف هیچ هنرمندی نیستیم و از همه اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه حمایت خواهیم کرد.
جلالی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به همکاران اداره کل گفت: باید با اصلاح رویهها به دنبال بهبود فرآیندهای کاری، افزایش راندمان و بهره وری سازمان باشیم و این مهم جز با برنامه ریزی و زمان بندی میسر نخواهد شد.
وی افزود: به دنبال توزیع عادلانه امکانات فرهنگی هنری هستیم و توجه به شهرستانها را در دستور کار خود قرار دادهایم و قولهایی نیز از حیث اعتباری گرفتهایم که امید داریم با جذب اعتبارات و پیگیری رؤسای شهرستانی در جذب منابع شهرستانی اتفاقات خوبی در حوزه فرهنگ و هنر شهرستانها رخ دهد.
جلالی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به جایگاه اصحاب فرهنگ، هنر، رسانه و قرآن، گفت: مدیریت در حکومت علوی یعنی نوکری مردم و وظیفه ما این است که با هنرمندان وقت بگذرانیم و پای درد و دلهایشان بنشینیم، لذا در هیچ شهرستانی نباید هنرمند قهر کردهای داشته باشیم ضروری است که تکریم این عزیزان را در دستور کار داشته باشیم.
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