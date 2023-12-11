خشم افکار عمومی از سخنان مشاور نتانیاهو درباره برهنه کردن اسرا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سخنان «مارک ریگیو» مشاور بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای توجیه اقدام ضدبشری و وحشیانه نظامیان صهیونیست در برهنه کردن اسرای فلسطینی در غزه و تصویربرداری از آنها خشم افکار عمومی را برانگیخت.

وی در گفتگو با شبکه اسکای نیوز در پاسخ به سوال مجری در خصوص علت اقدام نظامیان صهیونیست برای برهنه کردن اسرای فلسطینی دست بسته در غزه گفت: اینجا خاورمیانه است و هوا بسیار گرم است! ممکن است اگر از شما بخواهند در هوای آفتابی لباس خود را درآورید خوب نباشد اما دنیا که به پایان نرسیده است.

مجری برنامه نیز تاکید می‌کند که ارتش رژیم صهیونیستی حق برهنه کردن اسرا را نداشته و بدین ترتیب کنوانسیون ژنو را نقض و همچنین اقدام به تصویر برداری از این اسرا کرده است.

ریگیو در پاسخ به این سوالات می‌گوید: من از قوانین بین المللی در این سطح اطلاع ندارم.

بازتاب این سخنان ریگیو در فضای مجازی باعث به وجود آمدن موجی از خشم و نفرت در میان افکار عمومی شده است.

روز پنجشنبه رسانه‌های رژیم صهیونیستی تصاویر و کلیپ ویدئویی ده‌ها اسیر فلسطینی در نوار غزه را که توسط ارتش این رژیم بازداشت و در هوای سرد برهنه شده بودند منتشر کردند.

جنبش حماس نیز بازداشت غیرنظامیان و تصویربرداری از آنها توسط رژیم صهیونیستی را محکوم و تاکید کرد که این عناصر تروریست به هیچکدام از ارزش‌های انسانی پایبند نیستند.