تردد روزانه ۸۰۰ کامیون؛ پایانه مرزی آستارا در آستانه افتتاح

به گزارش خبرنگار مهر، گذرگاه مرزی آستارا یا مرز آستارا از مهمترین نقاط گمرکی ایران است که در داخل شهر آستارا و در حاشیه رودخانه مرزی آستارا چای به موازات دو شهر همنام آستارا در ایران و جمهوری آذربایجان کشیده شدهاست. اتصال دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان از طریق یک پل در منتهیالیه رودخانه آستارا چای صورت میپذیرد.
شهرستان مرزی بندر آستارا که در شمال غربی استان گیلان و در حاشیه دریای خزر و همسایگی کشور جمهوری آذربایجان، قرار دارد، در حال حاضر از سه راه مرزی دریایی، زمینی و ریلی با خارج از کشور در ارتباط است و راه زمینی جدید به عنوان چهارمین مرز به زودی به بهره برداری خواهد رسید.
مرزهای سه گانه مستعد و مناسب داد و ستد شهرستان مرزنشین آستارا در شمال غربی استان گیلان، همواره از منظر ارزآوری و صادرات ملی برای جمهوری اسلامی ایران دارای اهمیت بوده و در شرایط تحریم نیز برای خنثی کردن حصر اقتصادی دشمنان ایران اسلامی و احیای قابلیتهای تجاری استان سرسبز گیلان و همچنین کشور، جایگاه خاصی دارند و ارزشهای اقتصادی خود را در صادرات برون مرزی کشور به خوبی نشان دادند.
این شهرستان مرزی شمال ایران که موقعیت خاصی که در منطقه دارد، نقش مهمی در تجارت بینالمللی جمهوری اسلامی ایران ایفا میکند و موقعیت بسیار عالی آستارا برای تجارت خارجی، نظر مسئولان دو کشور همسایه ایران و جمهوری آذربایجان را برای ایجاد و بهره برداری از چهارمین گذرگاه مرزی جلب کرده است.
روزشماری برای افتتاح پایانه مرزی موقت آستارا
جواد هدایتی مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بینالمللی سازمان حمل و نقل جادهای در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه پایانه مرزی آستارا نبض تجارت ایران با کشورهای شمالی است، گفت: پایانه مرزی آستارا یکی قطبهای مهم کشور محسوب میشود که اهمیت این پایانه مرزی هرسال نسبت به سال گذشته چشمگیرتر میشود.این پروژه، بهعنوان یکی از پروژههای پیشران توسعه مبادلات مرزی اعم از صادرات، واردات و ترانزیت با کشور آذربایجان و کریدور حمل و نقل محسوب میشود.
مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بینالمللی سازمان حمل و نقل جادهای در ادامه تاکید کرد: پساز موافقتنامه تجاری که با اوراسیا منعقد شد؛ بنابراین شد برخی از اقلام بهخصوصی از معافیت تجاری برخوردار شوند که امکانات خوبی برای توسعه تجاری با کشورهای عضو اوراسیا که بزرگترین اقتصاد کشورها «روسیه» است. این روند موجب ایجاد یک جهش مستمر در صادرات «ایران» به اوراسیا به ویژه به کشور روسیه شد که از مرز آستارا تردد میکنند.
وی ادامه داد: پساز اتفاقاتی که در جنگ بین روسیه و اوکراین رخ داد که موجب تحریمهای برای کشور روسیه شد که امکان به دلیل تحریمهای که علیه کشورش شد موجب پیدایش راههای جدید شد که یکی از این مسیرها کریدور شمال - جنوب بود که توجه کشور روسیه برای رسیدن به آبهای آزاد ایران افزایش پیدا کرد. یکی از گذرگاههای مهم و نزدیک به منطقه غرب روسیه «پایانه مرزی آستارا» به شمار میرود.
هدایتی در خصوص افتتاح پایانه مرزی آستارا، گفت: عملیات اجرایی پایانه مرزی موقت آستارا و راه موقت دسترسی به آن، با کارکرد انتقال کامیونهای خالی برگشتی و رویههای مرزی مربوطه، در محل منتهیالیه پل جدید آستارا چای و جهت افزایش تردد روزانه این مرز تا حدود ۸۰۰ دستگاه کامیون، بهصورت رفت و برگشت طبق توافق با جمهوری آذربایجان است و بهزودی به بهره برداری خواهد رسید.
وی گفت: عدد قطعی در خصوص ارزش این پروژه پیشبینی نشده اما با توجه به هزینههای اولیه حدود ۷۰۰ میلیارد تومان برآورد شده که تأمین بودجه این پروژه تماماً توسط وزارتخانه راه و شهرسازی صورت گرفته است.
هدایتی با اعلام اینکه اینکه این پل مشترک مرزی در حد فاصل ۵۰ متری ضلع شمالی پل ریلی آستارا بهعنوان یک پل اتومبیلرو و ترانزیتی جدید اوایل دیماه امسال به بهرهبرداری و افتتاح میشود خبرداد.
