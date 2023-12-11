به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رویداد، دومین دوره نشست‌های «سه تفکر یک هدف» با عنوان جایگاه «هویت معماری ایران در عصر معاصر» از ۲۹ آذر تا ۹ اسفند در موسسه فرهنگی هنری صحنه آبی برگزار می‌شود. این رویداد در شش نشست تخصصی در حوزه معماری، معماری داخلی و منظر با حضور معماران و جامعه‌شناسان میزبان مخاطبان است.

نشست‌های «سه تفکر یک هدف» با همت آکادمی معماری جوانان برای جوانان و موسسه فرهنگی هنری صحنه آبی برگزار می‌شود.

محمد کانی‌سواران، نوید امامی، پویا خرائلی، محمد خاوریان، رها اشرقی، امیرحسین اشعری، مانلی افشنگ، علی خادم‌زاده، علی نعمتی، نیما میرزامحمدی، آرش علی‌آبادی، شادی عزیزی، عباس کاظمی، حسین ایمانی جاجرمی، عبدالوهاب شهلی‌بر، نوا توکلی‌مهر، بابک مطلب‌نژاد و پویا علاالدینی سخنرانان این رویداد هستند و علی لواسانی میزبانی و دبیری این رویداد را بر عهده دارد.

اولین نشست از دومین دوره نشست‌های «سه تفکر یک هدف» ۲۹ آذر ساعت ۱۵ تا ۱۷ برگزار می‌شود.

شرکت در این نشست برای عموم آزاد، رایگان و ثبت‌نام الزامی است. علاقمندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام به اینجا مراجعه کنند.