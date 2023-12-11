به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی جدی ظهر دوشنبه در جلسه گروه بهبود کیفیت از اجرای طرح کلاسگذاری محلهمحور در سطح استان اردبیل خبر داد و اظهار کرد: با توجه به افزایش درصد باسوادی جمعیت هدف و پراکندگی افراد باقیمانده در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال، به منظور تسهیل فرآیند کلاسگذاری ۱۴۰۲، طرح کلاسگذاری محلهمحور در استان اردبیل اجرا خواهد شد.
وی اجرای این طرح را در راستای تقاضای مکرر همکاران و آموزشدهندگان استان مبنی بر دشواری شناسایی سوادآموزان عنوان کرد و گفت: در این طرح مشخصات افراد واجد شرایط دورههای سوادآموزی ساکن در محدوده فعالیت آموزشدهنده انتخاب و به تدریج در اختیار وی قرار خواهد گرفت تا با مراجعه به محل سکونت آنها نسبت به شناسایی و جذب سوادآموز اقدام کنند.
معاون سوادآموزی استان اردبیل افزود: چنانچه در بین مشخصات ارائه شده به آموزشدهنده فردی باسواد باشد، با بارگذاری مدرک تحصیلی وی در سامانه سوادآموزی، یک نفر از حد نصاب کلاس آموزشدهنده کم خواهد شد.
جدی با بیان اینکه شیوهنامه طرح یاد شده به تمامی نواحی و مناطق ارسال شده، از مدیران ادارات آموزش و پرورش سطح استان خواست در جلسه گروه بهبود کیفیت سوادآموزی شهرستان، تمامی تمهیدات لازم را برای تسریع و تسهیل اجرای این طرح فراهم کنند.
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