تلاش برای جامعه پذیر کردن عفاف و حجاب در بین دانش آموزان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدحسین پورثانی در جلسه هم اندیشی کارگروه مد و لباس گفت: وزارت آموزش و پرورش با توجه به تکثر فعالیت‌ها باید توجه ویژه ای در اجرایی کردن فعالیت‌ها و برنامه‌ها در حوزه عفاف و حجاب داشته باشد.

وی افزود: موضوع مد و لباس در آموزش و پرورش دنبال می‌شود خروجی این حرکت باید موضوعی باشد که دانش آموزان با مد و لباس اسلامی ایرانی آشنا شوند و در عمل آن را مورد استفاده قرار دهند.

پورثانی بیان کرد: علاوه بر ساماندهی موضوع لباس فرم در آموزش و پرورش باید اقدامات ویژه ای در بحث عفاف و حجاب و مد و لباس در بین دانش آموزان انجام شود.

سجاد لطفی رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور نیز در این جلسه با بیان فعالیت این کارگروه گفت: این کارگروه ۳ عضو اصلی دارد که این اعضا شامل وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد و وزارت صمت است.

وی همچنین با تاکید بر جامعه پذیر کردن عفاف و حجاب در بین دانش آموزان افزود: توسعه و تعمیق آگاهی و باورهای دانش آموزان نسبت به مؤلفه‌های اسلام و پوشش، آشنا کردن دانش آموزان با شیوه‌های غرب در زمینه اشاعه الگوهای رفتاری، معرفی نمادها و الگوهای ایرانی اسلامی در زمینه پوشش از طریق کتب درسی، فراهم کردن زمینه برای لباس مناسب دانش آموزان و کارکنان مدارس و … از جمله موارد مهم در این کارگروه به شمار می‌آید.

در این جلسه مشاور وزیر آموزش و پرورش و سرپرست انجمن اولیا و مربیان نیز حضور داشت و اعضای حاضر از معاونت آموزش متوسطه و سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی نیز به بیان نکات مورد نظر پیرامون بحث جلسه پرداختند.