گازگرفتگی ۵۰ کارگر یک شرکت تولیدی در کاشان

به گزارش خبرنگار مهر ظهر دوشنبه تعدادی از کارگران یک شرکت تولیدی واقع در شهرک قطب راوندی کاشان دچار گازگرفتگی شدند و به مراکز درمانی دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل منتقل شدند.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره این موضوع اظهار داشت: در این حادثه ۵۰ نفر دچار گازگرفتگی شدند که از این بین ۳۵ نفر به بیمارستان شهید بهشتی کاشان، ۱۰ نفر به بیمارستان سیدالشهدای آران و بیدگل و پنج نفر هم به بیمارستان نقوی کاشان منتقل شدند.

وی با اشاره به اینکه این کارگران همگی خانم بودند، تاکید کرد: نیمی از افراد منتقل شده به مراکز درمانی مرخص و حال بقیه مساعد و به زودی ترخیص می‌شوند.

حسن صفری افزود: علت این حادثه در حال بررسی است.