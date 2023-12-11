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۲۰ آذر ۱۴۰۲، ۱۵:۴۸

گازگرفتگی ۵۰ کارگر یک شرکت تولیدی در کاشان

گازگرفتگی ۵۰ کارگر یک شرکت تولیدی در کاشان

کاشان -مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: ۵۰ نفر از کارگران یک شرکت تولید در کاشان دچار گازگرفتگی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر ظهر دوشنبه تعدادی از کارگران یک شرکت تولیدی واقع در شهرک قطب راوندی کاشان دچار گازگرفتگی شدند و به مراکز درمانی دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل منتقل شدند.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره این موضوع اظهار داشت: در این حادثه ۵۰ نفر دچار گازگرفتگی شدند که از این بین ۳۵ نفر به بیمارستان شهید بهشتی کاشان، ۱۰ نفر به بیمارستان سیدالشهدای آران و بیدگل و پنج نفر هم به بیمارستان نقوی کاشان منتقل شدند.

وی با اشاره به اینکه این کارگران همگی خانم بودند، تاکید کرد: نیمی از افراد منتقل شده به مراکز درمانی مرخص و حال بقیه مساعد و به زودی ترخیص می‌شوند.

حسن صفری افزود: علت این حادثه در حال بررسی است.

کد مطلب 5963930

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