صادق بوقی بازداشت نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار ویدئوی فردی به هویت معلوم در شهر رشت و اخبار غیرواقعی در خصوص دستگیری آن و پلمب برخی مغازه‌ها؛ با بررسی به‌عمل آمده مشخص شد چنین موضوعی صحت نداشته و فقط در چارچوب قانون به افراد هنجارشکنی که به صورت مختلط اقدام به رفتارهای خارج از عرف در فضای مجازی کرده بودند تذکر داده شد.

همچنین توسط فرمانده انتظامی استان باز شدن برخی صفحات فضای مجازی مرتبط با موضوع از مقام قضائی درخواست شده است.

گفتنی است این فرماندهی همواره بر اقدامات فرهنگی و اجتماعی متناسب با شأن و منزلت مردم عزیز و ادب دوست شهر رشت تاکید داشته و حمایت می‌کند.