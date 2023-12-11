کشف ۱۰تن چوب قاچاق در فامنین

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هادی پور رجب در این باره گفت: مأموران انتظامی پاسگاه تجرک با انجام طرح‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز و جلوگیری از تخریب منابع ملی و طبیعی، موفق به کشف ۱۰ تن چوب قاچاق در مسیر انتقال به خارج از استان، توقیف یک دستگاه کامیون و دستگیری یک نفر شدند.

وی افزود: این مقام انتظامی در ادامه گفت: ارزش ریالی چوب قاچاق کشف شده طبق نظر کارشناسان مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان فامنین در پایان با اشاره به ضربات جبران ناپذیر قاچاق چوب به منابع ملی و طبیعی کشور خاطر نشان کرد: پلیس برای حفظ و توسعه منابع ملی با اقتدار مقابل متخلفان و سودجویان در این حوزه ایستاده است و از شهروندان می‌خواهیم اخبار و اطلاعات خود در این زمینه را از طریق تماس با مرکز فوریت ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.