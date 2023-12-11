به گزارش خبرنگار مهر، نادر گرامی بعدازظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: آتش سوزی نیز سبب آسیب به منابع ملی و طبیعی شده است.

وی با بیان اینکه پروانه برگ خوار پاییزه مشکلی جدیدی است که باید از شیوع آن پیشگیری کرد، گفت: در این شهرستان درآمد اصلی مردم کشاورزی است و شیوع آفت‌ها سبب ضرر و زیان به بخش کشاورزی و در نتیجه زیان اقتصادی مردم می‌شود.

گرامی تصریح کرد: در این فصل در شهرستان گندم یا جو کشت می‌شود و بعضی از زمین‌هایی که زیر کشت نرفتند از اواخر دی ماه تا اسفند ماه زیر کشت صیفی جاتی همچون هندوانه می‌روند.