به گزارش خبرنگار مهر، نادر گرامی بعدازظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: آتش سوزی نیز سبب آسیب به منابع ملی و طبیعی شده است.
وی با بیان اینکه پروانه برگ خوار پاییزه مشکلی جدیدی است که باید از شیوع آن پیشگیری کرد، گفت: در این شهرستان درآمد اصلی مردم کشاورزی است و شیوع آفتها سبب ضرر و زیان به بخش کشاورزی و در نتیجه زیان اقتصادی مردم میشود.
گرامی تصریح کرد: در این فصل در شهرستان گندم یا جو کشت میشود و بعضی از زمینهایی که زیر کشت نرفتند از اواخر دی ماه تا اسفند ماه زیر کشت صیفی جاتی همچون هندوانه میروند.
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