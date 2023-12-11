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۲۰ آذر ۱۴۰۲، ۲۳:۰۵

مدیر کانون خدمت رضوی محصولات فرهنگی هنری استان زنجان:

۱۶۹ نفر در کانون خدمت رضوی استان زنجان عضویت دارند

۱۶۹ نفر در کانون خدمت رضوی استان زنجان عضویت دارند

زنجان-مدیر کانون خدمت رضوی محصولات فرهنگی هنری استان زنجان، از عضویت ۱۶۹ نفر در کانون خدمت رضوی استان زنجان خبر داد.

علی‌اکبر اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه کانون‌های خدمت رضوی استان زنجان از سال ۹۶ فعالیت خود را آغاز کرد، افزود: رویکرد جدید آستان قدس رضوی مبنی بر استفاده از ظرفیت کانون‌های تخصصی به ویژه در عرصه فرهنگی و هنری و محصولاتی که در این حوزه تولید و عرضه می‌شود، است.

۱۶۹ نفر در کانون خدمت رضوی استان زنجان عضویت دارند

وی با یادآوری اینکه آئین افتتاح کانون تخصصی محصولات فرهنگی و هنری استان زنجان در روز ۱۹ آذرماه امسال با حضور مسؤولان استانی در محل هنرستان هنرهای زیبای زنجان برگزار شد، اظهار کرد: این کانون با استفاده از ظرفیت‌های خادم‌یاران رضوی و یاوران رضوی که مشتاقانه و بدون هیچ چشم‌داشتی در عرصه فرهنگی و هنری فعالیت می‌کنند، حدود ۱۶۹ نفر عضو دارد.

مدیر کانون خدمت رضوی محصولات فرهنگی هنری استان زنجان، تصریح کرد: عمده رویکرد این کانون بحث برگزاری دوره‌های فرهنگی، هنری، هنرهای سنتی، صنایع‌دستی و توانمند کردن اقشار محروم و نیازمند در کانون‌های محلی است.

۱۶۹ نفر در کانون خدمت رضوی استان زنجان عضویت دارند

اسلامی خاطرنشان کرد: گروه‌های فرهنگی از جمله گروه‌های سرود، تواشیح، تئاتر و هنرهای نمایشی از دیگر ظرفیت‌های این مجموعه خواهد بود و در جشنواره‌های رضوی در سطح کشوری حضور خواهند داشت.

کد مطلب 5964233

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