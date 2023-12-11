۱۶۹ نفر در کانون خدمت رضوی استان زنجان عضویت دارند

علی‌اکبر اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه کانون‌های خدمت رضوی استان زنجان از سال ۹۶ فعالیت خود را آغاز کرد، افزود: رویکرد جدید آستان قدس رضوی مبنی بر استفاده از ظرفیت کانون‌های تخصصی به ویژه در عرصه فرهنگی و هنری و محصولاتی که در این حوزه تولید و عرضه می‌شود، است.

وی با یادآوری اینکه آئین افتتاح کانون تخصصی محصولات فرهنگی و هنری استان زنجان در روز ۱۹ آذرماه امسال با حضور مسؤولان استانی در محل هنرستان هنرهای زیبای زنجان برگزار شد، اظهار کرد: این کانون با استفاده از ظرفیت‌های خادم‌یاران رضوی و یاوران رضوی که مشتاقانه و بدون هیچ چشم‌داشتی در عرصه فرهنگی و هنری فعالیت می‌کنند، حدود ۱۶۹ نفر عضو دارد.

مدیر کانون خدمت رضوی محصولات فرهنگی هنری استان زنجان، تصریح کرد: عمده رویکرد این کانون بحث برگزاری دوره‌های فرهنگی، هنری، هنرهای سنتی، صنایع‌دستی و توانمند کردن اقشار محروم و نیازمند در کانون‌های محلی است.

اسلامی خاطرنشان کرد: گروه‌های فرهنگی از جمله گروه‌های سرود، تواشیح، تئاتر و هنرهای نمایشی از دیگر ظرفیت‌های این مجموعه خواهد بود و در جشنواره‌های رضوی در سطح کشوری حضور خواهند داشت.