نقشه مکانیزه شدن فرایندها در آب و فاضلاب آماده شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد سلامت شامگاه سه شنبه در نشست ابفای مازندران فعالیت‌های شرکت را در چهار محور بهره وری، انضباط مالی، مکانیزه شدن فرآیندها و تکریم همکاران برشمرد و اظهار داشت: در بهره وری کنترل هزینه و درآمد از جایگاه مهمی برخوردار است و باید انضباط مالی با درآمد بالا و کاهش هزینه‌ها انجام شود تا انگیزه‌ای برای همکاران فراهم شود.

وی با اشاره به مشخص شدن فعالیت اصلی و پشتیبانی شرکت افزود: وقتی نقشه اصلی فرآیندهای شرکت آماده و مکانیزه شود ضمن شفاف سازی بهره وری بالا خواهد رفت.

مدیر عامل شرکت، مازندران را خاستگاه همه مردم کشور خواند و گفت: در حال حاضر با از خودگذشتگی مردم مازندران به همه هموطنان خدمات می‌دهیم اما اگر بخواهیم میزبان خوبی باشیم باید زیرساخت‌ها را آماده کنیم.

برارزاده با تاکید بر اینکه باید مازندران را باید یک استان ملی ببینیم، تصریح کرد: بودجه‌های آبرسانی باید با نگاه کلان به مازندران اختصاص یابد تا زیرساخت‌ها آماده و خدمات رسانی بهینه به جمعیت عظیم مسافر ارائه شود.