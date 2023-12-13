دستگیری ۲ دارنده سلاح غیرمجاز در آبادان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار لطفعلی پاکباز با اعلام این خبر اظهار کرد: با توجه به تشدید کارهای کنترلی در مرزها و حوزه‌های استحفاظی و پس از دریافت اخبار و اطلاعات واصله مبنی بر اینکه فردی به هویت معلوم اقدام به حمل و نگهداری سلاح در منزل شخصی خود کرده است، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مرزبانان پایگاه دریابانی آبادان قرار گرفت.

وی افزود: مرزبانان بلافاصله با تشکیل ۲ تیم اطلاعاتی به محل مورد نظر اعزام و پس از هماهنگی با مقام قضائی و رعایت جوانب احتیاط و حقوق شهروندی وارد منزل شدند و ۲ قبضه سلاح کلت کمری، یک قبضه سلاح کلت شاه کش، یک قبضه اسلحه شکاری تک لول دست ساز، یک قبضه تفنگ بادی را کشف و ضبط کردند.

سردار پاکباز ادامه داد: همچنین چهار تیغه خشاب کلت کمری، یک تیغه خشاب کلت شاه کش، ۱۵ عدد فشنگ شکاری، ۷۹ فشنگ جنگی کلت کمری، یک عدد فشنگ صوتی کلت، یک عدد فشنگ مشقی کلاش، پنج فشنگ جنگی کلاش کشف و ضبط شد.

فرمانده مرزبانی خوزستان با اشاره به دستگیری ۲ متهم در این رابطه، اضافه کرد: محموله سلاح کشف شده به همراه متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قانونی شدند.