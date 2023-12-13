اختصاص۱۸۰کیلوگرم نهاده دامی به ازای هر راس دام عشایر ایلام

محمدجواد خانزادی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جمعیت عشایری استان ایلام پنج هزار و ۸۰۰ خانوار است که یک میلیون و ۴۰۰ هزار راس دام سبک در اختیار دارند.

وی بیان کرد: زنان و مردان عشایر دوشادوش هم با حداقل امکانات بخشی از نیازهای خود و دیگران را تولید می‌کنند.

مدیرکل امور عشایری استان ایلام افزود: ارزش اقتصادی تولیدات عشایر بالغ بر ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است، به ازای هر راس دام ۱۸۰ کیلو نهاده دامی در اختیار عشایر قرار می‌دهیم، برای کل استان ایلام ۲۷۰ هزار راس دام تعهد شده است.

خانزادی ادامه داد: نمونه عینی اقتصاد درون زا همین زندگی و تولیدات عشایر است که با حمایت بیش از پیش آن می‌توان اشتغال آنها را برای تولید تضمین کرد.