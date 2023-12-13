به گزارش خبرنگار مهر، هفته ششم لیگ قهرمانان اروپا شامگاه سه‌شنبه با برگزاری ۸ دیدار در چهار گروه نخست این مسابقات برگزار شد و در مهمترین مسابقه تیم فوتبال «منچستر یونایتد» با شکست مقابل «بایرن مونیخ» از دور رقابت‌ها کنار رفت.

نتایج کامل این دیدارها به شرح زیر است:

گروه A

* منچستر یونایتد صفر - بایرن مونیخ یک

* کپنهاگن یک - گالاتاسرای صفر

گروه B

* آیندهوون یک - آرسنال یک

* لانس ۲ - سویا یک

گروه C

* ناپولی ۲ - براگا صفر

* یونیون برلین ۲ - رئال مادرید ۳

گروه D

* اینتر صفر - رئال سوسیداد صفر

* سالزبورگ یک - بنفیکا ۳

به این ترتیب در پایان مرحله گروهی این مسابقات در چهار گروه نخست سرنوشت تیم‌های راه یافته به دور بعدی بازی‌ها مشخص شد.

در گروه A «بایرن مونیخ» با ۱۶ و «کپنهاگن» با ۸ امتیاز راهی مرحله یک شانزدهم نهایی شدند و «گالاتاسرای» با ۵ امتیاز به لیگ اروپا راه پیدا کرد و «منچستریونایتد» با ۴ امتیاز حذف شد.

در گروه B «آرسنال» با ۱۳ امتیاز و «آیندهوون» با ۹ امتیاز به یک شانزدهم نهایی صعود کردند و «لانس» با ۸ امتیاز راهی لیگ اروپا شد. «سویا» هم با ۲ امتیاز از دور رقابت کنار رفت.

در گروه C «رئال مادرید» با ۱۸ امتیاز صدرنشین شد و «ناپولی» با ۱۰ امتیاز عنوان دوم را کسب کرد. «براگا» با ۴ امتیاز به عنوان تیم سوم به لیگ اروپا راه پیدا کرد و «یونیون برلین» با ۲ امتیاز حذف شد.

در گروه D هم «رئال سوسیداد» و «اینتر» با ۱۲ امتیاز و به دلیل تفاضل گل به ترتیب اول و دوم شدند. «بنفیکا» با ۴ امتیاز و تفاضل گل منفی ۴ و به دلیل گل زده بیشتر نسبت به «سالزبورگ» سوم شد و جواز حضور در لیگ اروپا را کسب کرد.