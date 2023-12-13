تعیین عیار «مس»ها در تقابل با یکدیگر/ جدال مدعیان بازنده

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نهم رقابت‌های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از روز پنجشنبه آغاز می‌شود و طی سه روز پیگیری می‌شود. فردا و در روز نخست این رقابت‌ها چهار دیدار برگزار می‌شود.

در یکی از دیدارهای این هفته و این روز از رقابت‌ها، دو تیم قدیمی و همیشه مدعی نفت و مهرام در شرایطی رو در روی هم قرار می‌گیرند که هفته گذشته برابر دیگر حریفان مدعی خود متحمل شکست شدند.

شکست هفته پیش مهرام برابر ذوب آهن و نفت برابر کاله باعث تزلزل یک رده‌ای هر دو تیم شد. البته آبادانی‌ها به لطف یک بازی بیشتر موقعیت بهتری در جدول رده بندی دارند اما بدون توجه به جایگاه، جدال دو تیم قطعاً حساس و جذاب خواهد بود؛ هم برای نفت که قاعدتاً می‌خواهد تماشاگرانش را راضی بدرقه کند و هم برای مهرام که مصمم است به جمع مدعیان نزدیک تر شود.

آورتا و لیموندیس دیگر دیدار این هفته را رو در روی هم برگزار می‌کنند. دو تیم در اولین حضور در لیگ برتر تقریباً عملکرد یکسان و مشابهی داشتند البته تا هفته پیش که آورتا با شکست طبیعت ِ صدرنشین شگفتی ساز شد. حالا دو تیم در شرایطی مقابل هم به میدان می‌روند که از حیث تعداد بازی، برد، باخت و امتیاز شرایط یکسانی دارند و در تعقیب یکدیگرند.

کاله که هفته گذشته با پیروزی خارج از خانه برابر نفت دو پله در جدول رده بندی صعود کرد از دیدار این هفته خود می‌تواند برای بهبود جایگاهش در جدول رده بندی استفاده کند البته اگر رعدِ قعر نشین دست به شگفتی نزند. مس‌های لیگ برتر بسکتبال هم در هفته نهم مقابل هم قرار می‌گیرند.

در دیگر دیدار این هفته از رقابت‌های لیگ بسکتبال طبیعتِ آشفته از باخت دور از انتظار هفته گذشته میزبان ذوب آهن است. طبعیت به خاطر نتیجه هفته گذشته صدر جدول را از دست داده و حالا به عنوان تیم سوم جدول به مصاف اصفهانی‌ها می‌رود که با پیروزی حیثیتی هفته گذشته جایگاهشان را در رده دوم تثبیت کردند. این دیدار روز جمعه برگزار می‌شود.

آخرین دیدار هفته نهم لیگ برتر بسکتبال دوشنبه برگزار می‌شود و طی آن صدرنشین جدول رده بندی یعنی شهرداری گرگان در هرمزگان به مصاف فولاد می‌رود. فولاد بدون حتی یک برد در قعر جدول رده بندی قرار دارد.

برنامه دیدارهای هفته نهم لیگ برتر بسکتبال به این شرح است:

پنجشنبه ۲۳ آذر

* نفت آبادان - مهرام

* آورتا ساری - لیموندیس شیراز

* رعد پدافند هوایی - کاله

* مس رفسنجان - مس کرمان

جمعه ۲۴ آذر

* طبیعت - ذوب آهن

دوشنبه ۲۷ آذر

* فولاد هرمزگان - شهرداری گرگان

جدول رده بندی لیگ برتر بسکتبال پیش از برگزاری دیدارهای هفته نهم به این شرح است: