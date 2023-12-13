توجه به اقشار آسیب پذیر و بازنشستگان در دستور کار مجلس است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی یزدیخواه صبح چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرری که به ریاست مهدی باب الحوائجی معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرری و با حضور حجت الاسلام سید علی شاهچراغی امام جمعه، ائمه جمعه، بخشداران، شهرداران، اعضای شوراهای اسلامی، دهیاران، رؤسای ادارات و دستگاه‌های اجرایی و فرماندهان نظامی و انتظامی برگزار شد، اظهار کرد: توجه ویژه به اقشار آسیب پذیر از جهات، یارانه، معافیت‌های مالیاتی، تسهیلات و نگاه ویژه به بیش از دو میلیون بازنشسته کشوری و لشکری که از لحاظ معیشت دچار مشکل هستند و هم سان سازی حقوق شاغلین و بازنشستگان در دستور کار مجلس است.

وی بابیان اینکه مجلس با توجه به ابهام موجود در کلیات بودجه به آن رأی نداده است گفت: دولت باید این موضوع را شفاف‌تر و دقیق‌تر اعلام کند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خطاب به مسئولان گفت: استدعا دارم مدیران شهرستانی هم در زمان انتخابات و هم پس از آن خدمات و سرویس‌ها به جامعه هدف را فراموش نکنند و از رفتارهای ناامید کننده و تنش زاد اجتناب کنند.

یزدیخواه در خصوص ارزش افزوده عنوان کرد: در قانون بخشی که به روستاهای فاقد دهیار به حساب فرمانداری واریز می‌شود و در دوره‌های قبل حق هزینه کرد نداشت و به خزانه بر می‌گشت و طی آن تفاهم نامه‌های برای هزینه کرد امضا شده است.

دستگاه‌های شهرستانی از محل اعتبارات استانی تعدادی پروژه به مناسبت‌های مختلف مثل دهه فجر و پروژه‌هایی را افتتاح کنند تا امید آفرینی و اعتماد میان مردم به سیستم اداری بیشتر و در نتیجه مشارکت بالاتر برود.