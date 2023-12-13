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۲۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۲:۰۵

معاون وزیر آموزش و پرورش:

ایران مقتدر نیازمند آموزش و پرورش قوی است

ایران مقتدر نیازمند آموزش و پرورش قوی است

اهواز- معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش گفت: ایران قوی نیازمند آموزش و پرورش قوی است و در این راستا باید الگوی مدیریت همچون الگوی مدیریت شهید سلیمانی در دستور کار باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، صادق ستاری فر صبح امروز چهارشنبه در نخستین روز گردهمایی معاونان تربیت بدنی و سلامت کشور که به میزبانی خوزستان برگزار شد، بیان کرد: سیاست جمهوری اسلامی، ایران قوی است و در این بین، عناصر اصلی تشکیل دهنده ایران قوی را باید بشناسیم.

وی با عنوان اینکه هویت بخشی و امید آفرینی باید عنصر اصلی مهین باشد، ادامه داد: ایران قوی نیازمند آموزش و پرورش قوی است چرا که مهمترین عنصر تشکیل دهنده ایران قوی همان آموزش و پرورش قوی است.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش با عنوان اینکه طراحی و تدوین و پیگیری برنامه برای ایران قوی مهم است، اظهار کرد: آموزش و پرورش برای رسیدن به اهداف خود، نیازمند معلم قوی است.

وی با بیان اینکه، معلم قوی باید در کنار قوت در علم و جسم نیز ایمان قوی داشته باشد، افزود: معلم محور تحول و آغازگر تحول است و به همین سبب مدرسه موجب تحول در جامعه خواهد شد.

ستاری فر گفت: اگر ایران قوی می‌خواهیم باید به آموزش و پرورش برگردیم و در این زمینه الگوی مدیریت باید همچون الگوی مدیریت شهید سلیمانی باشد، چرا که خط مقدم آموزش و پرورش در بین مردم است.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه مدرسه مهمترین خط ارتباطی بین دولت و ملت است، یادآور شد: معلم تربیت کننده نسل و هدایتگر جامعه است.

کد مطلب 5965650

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