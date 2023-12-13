ایران مقتدر نیازمند آموزش و پرورش قوی است

به گزارش خبرنگار مهر، صادق ستاری فر صبح امروز چهارشنبه در نخستین روز گردهمایی معاونان تربیت بدنی و سلامت کشور که به میزبانی خوزستان برگزار شد، بیان کرد: سیاست جمهوری اسلامی، ایران قوی است و در این بین، عناصر اصلی تشکیل دهنده ایران قوی را باید بشناسیم.

وی با عنوان اینکه هویت بخشی و امید آفرینی باید عنصر اصلی مهین باشد، ادامه داد: ایران قوی نیازمند آموزش و پرورش قوی است چرا که مهمترین عنصر تشکیل دهنده ایران قوی همان آموزش و پرورش قوی است.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش با عنوان اینکه طراحی و تدوین و پیگیری برنامه برای ایران قوی مهم است، اظهار کرد: آموزش و پرورش برای رسیدن به اهداف خود، نیازمند معلم قوی است.

وی با بیان اینکه، معلم قوی باید در کنار قوت در علم و جسم نیز ایمان قوی داشته باشد، افزود: معلم محور تحول و آغازگر تحول است و به همین سبب مدرسه موجب تحول در جامعه خواهد شد.

ستاری فر گفت: اگر ایران قوی می‌خواهیم باید به آموزش و پرورش برگردیم و در این زمینه الگوی مدیریت باید همچون الگوی مدیریت شهید سلیمانی باشد، چرا که خط مقدم آموزش و پرورش در بین مردم است.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه مدرسه مهمترین خط ارتباطی بین دولت و ملت است، یادآور شد: معلم تربیت کننده نسل و هدایتگر جامعه است.