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۲۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۱:۲۴

معاون توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی کرمانشاه خبر داد؛

توزیع ۵۵۰ تن برنج هندی و پاکستانی در کرمانشاه

توزیع ۵۵۰ تن برنج هندی و پاکستانی در کرمانشاه

کرمانشاه- معاون توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی کرمانشاه از توزیع ۵۵۰ تن برنج هندی و پاکستانی در کرمانشاه و آستانه شب یلدا خبر داد.

سعید جوادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از ابزارهای مؤثر در کنترل قیمت کالاهای اساسی در آستانه شب یلدا تزریق برنج تنظیم بازار با نرخ مناسب در فروشگاه‌های استان کرمانشاه است.

وی افزود: در این راستا ۵۵۰ تن برنج شامل ۴۰۰ تن برنج پاکستانی با نرخ هر کیلو ۳۸ هزار تومان و ۱۵۰ تن برنج هندی با نرخ کیلویی ۳۵ هزار تومان توزیع می‌شود.

معاون توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی کرمانشاه تصریح کرد: اقلام تنظیم بازار در فروشگاه‌های زنجیره‌ای استان کرمانشاه و کسبه معتمد توزیع خواهد شد.

جوادی بیان، کرد: به منظور تعادل بخشی به بازار این روند کماکان ادامه دارد.

کد مطلب 5965661

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