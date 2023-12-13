معاون توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی کرمانشاه خبر داد؛ توزیع ۵۵۰ تن برنج هندی و پاکستانی در کرمانشاه

کرمانشاه- معاون توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی کرمانشاه از توزیع ۵۵۰ تن برنج هندی و پاکستانی در کرمانشاه و آستانه شب یلدا خبر داد.