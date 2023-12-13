توزیع ۵۵۰ تن برنج هندی و پاکستانی در کرمانشاه

سعید جوادی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از ابزارهای مؤثر در کنترل قیمت کالاهای اساسی در آستانه شب یلدا تزریق برنج تنظیم بازار با نرخ مناسب در فروشگاههای استان کرمانشاه است.
وی افزود: در این راستا ۵۵۰ تن برنج شامل ۴۰۰ تن برنج پاکستانی با نرخ هر کیلو ۳۸ هزار تومان و ۱۵۰ تن برنج هندی با نرخ کیلویی ۳۵ هزار تومان توزیع میشود.
معاون توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی کرمانشاه تصریح کرد: اقلام تنظیم بازار در فروشگاههای زنجیرهای استان کرمانشاه و کسبه معتمد توزیع خواهد شد.
جوادی بیان، کرد: به منظور تعادل بخشی به بازار این روند کماکان ادامه دارد.
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