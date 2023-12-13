قیمت تست فلوک کابل شبکه در دیجی فلوک چگونه تعیین می شود؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، تستر شبکه به منظور اندازه گیری کیفیت تجهیزات به کار برده شده در شبکه و همچنین سرعت جابجایی اطلاعات بر روی بستر یک شبکه را می‌تواند اندازه گیری کند. با توجه به اینکه تجهیزات شبکه روز به روز توسعه و به روزتر می‌شوند، کار در شبکه بسیار پیچیده و گسترده است، به همین دلیل قیمت تست فلوک کابل شبکه برای عیب یابی، تست و بررسی عملکرد تجهیزات و اطمینان از نحوه اجرا و کابل کشی شبکه، متغیر بوده و به دستگاه‌های پیشرفته و به روز نیاز داریم که این مشکلات را شناسایی و مشخص نماید.

با توجه به نوع دستگاه تستر شبکه، اطلاعات متفاوتی می‌توان در گزارش ارائه شده به دست آورد ولی به صورت کلی می‌توان اطلاعاتی در مورد احتمال قطعی در طول مسیر، میزان متراژ و افت و … اشاره کرد. تست‌های زیادی با مشخصلات و مدل‌های گوناگون در بازار وجود دارد که هرکدام با توجه به کارخانه سازنده آن اطلاعاتی را در اختیار ما قرار می‌دهند. که محصولات تولیدی شرکت فلوک یکی از بهترین نوع تستر موجود در دنیا است.

برتری دستگاه تست فلوک نسبت به سایر نمونه‌های موجود در بازار به دلیل کامل بودن اطلاعات خروجی در گزارش تستی است که این نوع تستر را نسبت به نمونه‌های مشابه متمایز می‌سازد. در این نوع تست علاوه بر امکان سنجی ای که روی کابل‌ها انجام می‌شود تجهیزات و اتصالات طول مسیر و استانداردهای لازم نیز مود بررسی قرار می‌گیرد و در دستگاه ذخیره می‌شود و در نهایت می‌توان گزارشی کامل در اختیار داشت.

مهمترین مزایای های تست فلوک، رشد بهره وری شبکه با قیمت بسیار اندک است؛ در حقیقت تست فلوک یک بررسی اساسی از شبکه و مشکلات موجود به همراه محل دقیق اختلالات را نشان می‌دهد؛ در حالیکه برای انجام تست قیمت زیادی هم پرداخت نمی‌شود. اگر بخواهیم بصورت واضح‌تر در رابطه با قیمت تست فلوک بحث کنیم باید گفت که قیمت مشخصی برای این نوع تست قابل ارائه نیست بلکه قیمت کار با چندین موضوعات مختلف مشخص می‌شوند.

هزینه تست فلوک

قیمت تست فلوککابل شبکه به عوامل مختلفی مانند تعداد نودهای شبکه به صورت نودی یا روزانه، کابل مورد تست (در دفتر شرکت یا محل مشتری)، نوع تست، نوع دستگاه تستر ( DTX ۱۸۰۰، DSX ۵۰۰۰، DSX ۸۰۰۰)، محل انجام تست (تهران و شهرستان) و … متغیر هستند که با بررسی و جمع بندی آنها با کارشناسان شرکت هزینه‌ی اصلی مشخص می‌گردد.

اجاره دستگاه تست فلوک

ما در دیجی فلوک دستگاه‌های تست فلوک را از قبیل، DSX۲ ۸۰۰۰- DSX ۵۰۰۰- DTX-۱۸۰۰ را می‌توانیم دراختیار مهندسین، متخصصین شبکه و شرکت‌های اجراکننده پروژه‌های شبکه پسیو بصورت روزانه دستگاه تست فلوک را اجاره دهیم. این خدمات در کمتر شرکتی در ایران ممکن است داشته باشند. تعیین قیمت برای اجاره دستگاه می‌تواند به شرایط زیر بستگی داشته باشد:

اجاره دستگاه تست فلوک بر حسب نیاز پروژه است.

مدت زمان اجاره پروژه (روزانه، ماهیانه، سالانه)

مکان اجرا تست فلوک (خدمات در تهران و تمام نقاط ایران از جمله کرج، مشهد، تبریز، اصفهان و جزایر خلیج فارس و…)

استفاده از نوع دستگاه تست فلوک بر حسب نیازهای شما.

قرارداد اجاره تست فلوک به سه صورت (اجاره، اجاره با تعهد نگهداری دستگاه و فروش دستگاه) انجام می‌گیرد.

قیمت اجاره دستگاه تست فلوک چقدر است؟

قیمت تست فلوک کابل شبکه معمولاً به صورت تعداد نود شبکه و یا به صورت روزانه مشخص می‌شود. البته در صورت طولانی بدن تعداد روزهای خدمات تست، با مشتریان و کارفرمایان گرامی در قراردادهای چند روزه یا ماهه تنظیم می‌کنیم تا مشتریان بتوانند از تخفیف‌های قابل توجه‌ای در قیمت اجاره دستگاه فلوک بهره مند شوند.

مهم‌ترین پارامترهای تعیین کننده قیمت تست فلوک

نوع پروژه

عواملی از قبیل حجم فعالیت پروژه، روش اجرا، نوع دستگاه، نیروی انسانی، شرایط منطقه، راندمان دستگاه، تجربه وتوانایی نیروی انسانی به ما کمک می‌کنند تا بتوانیم مدت زمان فعالیت‌های پروژه را بطور کامل برآورد کنیم.

تعداد نوت های شبکه:

هر دستگاه فیزیکی که در یک شبکه وجود دارد نود می‌گویند. متخصصین جایگاه هر نود را در شبکه مشخص می‌کنند با آنالیزهایی که از قبل در رابطه با نصب و راه اندازی شبکه انجام داده اند و همچنین بعد از کامل شدن نقشه به اجرای آن می‌پردازند.

نوع آزمایش تست:

آزمایش چنل یا آزمایش پرمننت بستگی دارد

نوع کابل‌ها:

انواع متفاوتی کابل وجود دارد که هرکدام از آن‌ها ویژگی‌ها مشخصات خاص خود را دارند. CAT۶a، Cat۸ ،CAT۷ ، CAT۶، CAT۵e

نوع دستگاه تست:

دستگاه‌های گوناگونی جهت تست فلوک در سطح بازارموجود است که مشهورترین آنها سه دستگاه DSX-۸۰۰۰, DSX-۵۰۰۰, DTX-۱۸۰۰- ، DSX۲ ۸۰۰۰ است که باعث قیمت گذاری تست فلوک می‌شود.

اگر قصد ارزیابی، عملکرد و آزمایش کابل شبکه با تست فلوک را دارید اما در انتخاب نوع تست شبکه متخصص مجرب دچار شک هستید، باید بگوییم تیم تخصصی دیجی فلوک با چندین سال سابقه کاری وتخصصی در امور تست ارزیابی و عملکرد کابل شبکه آماده بهترین خدمات در قالب مناسب‌ترین هزینه‌ها به شما همکاران عزیز است. در این شرکت سفارش دستگاه‌های تست فلوک با کالیبره توسط افراد متخصص برای تمامی شهرستان‌های کشور پذیرفته می‌شود.

نمایندگی تست فلوک

امروزه دستگاه‌های تست فلوک در تمام دنیا از قبیل ایران ،خریداران و مصرف کنندگان زیادی را جذب نموده و شرکت دی جی فلوک عامل و نمایندگی فروش ایالات متحده آمریکا تجهیزات تست فلوک در ایران، با نازل‌ترین قیمت و پشتیبانی ، و خدمات پس از فروش ارائه می‌دهد. مشتریان عزیز میتوانن برای مشاهده محصولات تست فلوک تنوع، مدل‌ها و مشاوره به ادرس اینترنتی digifluke.com مراجعه نمائید.

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