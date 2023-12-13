به گزارش خبرنگار مهر؛ حجتالاسلام سید حسین حسینی پیش از ظهر چهارشنبه در سومین جلسه مشترک با شورای معاونین و رؤسای دادگستری و دادستانهای حوزههای قضائی تابعه استان در سال جاری با تسلیت ایام فاطمیه (س) و الگوگیری از ویژگیهای بارز حضرت زهرا (س) اظهار کرد: یکی از مواردی که استان کردستان از کمبود آن رنج میبرد کمبود قاضی بومی است و اردیبهشت ماه امسال در سفر ریاست قوه قضائیه به کردستان این مشکل مطرح شد که اکنون با جدیت پیگیر جذب اختصاصی قضات بومی در استان هستیم.
وی بیان کرد: از اقدامات اثربخشی که در استان روی داد ورود ریشسفیدان و صلحیاران و معتمدین به اختلافات سطح جامعه بود که منجر به کاهش مراجعات مردمی به دادگستری شد.
حجتالاسلام حسینی تاکید کرد: باید مدیران، قضات و کارکنان دادگستری نیز برای تقویت فرهنگ صلح و سازش همت گمارند و در حفظ روحیه اخوت و برادری در جامعه پای کار باشند.
رئیس کل دادگستری استان کردستان تصریح کرد: بازدید از حوزههای قضائی نیز باید برای پیگیری و اجرای مصوبات لحاظ شود و نظارت لازم هم بر جلبهای صادره و قرارهای تأمین متناسب توسط قضات مورد توجه باشد.
وی تاکید کرد: باید براساس تأکیدات ریاست قوه قضائیه در جلبهای صادره حقوق شهروندی رعایت شود و تا پایان سال جاری باید برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۲ برای استانها در دادگستری استان بهصورت صحیح و کامل اجرایی شود.
وسایل نقلیه در پارکینگها تعیین تکلیف شوند
وی همچنین از دادستانهای حوزه قضائی استان خواست تا پایان سالجاری نسبت به تعیین تکلیف وسایل نقلیه در پارکینگها اقدام کنند و اجازه ندهند هیچگونه وسیله نقلیه بلاتکلیفی در پارکینگها باقی بماند.
حجتالاسلام حسینی همچنین از عدم مشکل آنتن دهی تلفن همراه در جاده جدید سنندج به مریوان انتقاد کرد و گفت: علیرغم تذکرات مکرر در این زمینه به مدیران مربوطه امام اقدامی انجام نشده و باید در این زمینه پرونده قضائی ترک فعل تشکیل شود.
لزوم توجه به فرهنگ مشورت علمی توسط قضات در صدور احکام و توجه به محتویات پروندهها در احکام صادره از دیگر مواردی بود که توسط رئیس کل دادگستری کردستان در این جلسه مطرح شد.
نظر شما