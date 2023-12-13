ورود سامانه بارشی به جو کهگیلویه و بویراحمد/ کاهش دما در استان

ولی بهره مند در گفت و گو با خبرنگار مهر، افزود: با توجه به بررسی نقشه‌های پیش یابی و الگوهای مختلف جوی، با ورود امواج بارشی ناشی از سیستم ناپایدار، تا فردا بعد از ظهر به تناوب شاهد بارش باران، گاهی رگبار و رعدو برق، در برخی مناطق سردسیری و ارتفاعات بارش برف و افزایش وزش باد و کاهش محسوس دما خواهیم بود.

وی ابراز داشت: از فردا عصر با عبور این امواج ناپایدار بتدریج طی روز جمعه و شنبه کاهش محسوس دما و در برخی نقاط مه غلیظ صبحگاهی پیش بینی می‌شود.

بهره مند به وضعیت هوای ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و گفت: امامزاده جعفر با بیشینه دمای ۲۵/۸ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و یاسوج با کمینه دمای ۲/۱ درجه سانتیگراد سردترین نقاط استان بودند.