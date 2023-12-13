به گزارش خبرگزاری مهر، مستند «مضطر» با توجه به رونمایی نقاشی جدید حسن روحالامین تهیه و تولید شده است که برای اولین بار تلفیقی از یک مراسم مذهبی و مراسم رونمایی از اثر هنری به حساب میآید.
در این برنامه حاج محمود کریمی با حسن روحالامین درباره طراحی تابلو و حس و حال آن به گفتوگو مینشیند و در بخشهایی از برنامه به نقطه نظرات حاجآقا سازگار، آیتالله میرباقری، ابراهیم حاتمیکیا، یوسفعلی میرشکاک، محمدعلی رجبی دوانی، سید محمود رضوی پیرامون این اثر زیبا و منحصر به فرد پرداخته میشود.
تابلوی تقاشی «مضطر» روایتگر دقایق پایانی عمر امام حسین (ع) و حرکت دشمنان به سمت خیمههای خانواده آن حضرت است.
رونمایی از تابلو نقاشی مضطر از ۱۶ تا ۱۸ آذر در هیات رایةالعباس چیذر با حضور جمعی از عاشقان اهل بیت (علیهم السلام) و نوای حاج محمود کریمیبرگزار شده بود.
مستند «مضطر» کاری از گروه معارف اسلامیشبکه دو سیماست که از جمعه ۲۴ تا یکشنبه ۲۶ آذر ساعات ۱۸ و ۲۳ از این شبکه پخش میشود.
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