تکنولوژی تصویربرداری حرارتی به کمک آتش نشانان می آید!

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، آتش سوزی‌های صنعتی می‌توانند خطراتی را برای تأسیسات و کارکنان ایجاد کنند. خطرات انفجار و انتشار مواد شیمیایی و انواع مختلف آتش سوزی‌ها در تأسیسات و محیط‌های صنعتی بسیار زیاد است. فناوری همانطور که در ابعاد مختلف زندگی ما وجود دارد، در عملیات‌های آتش سوزی صنعتی نیز می‌توان از فناوری‌های مختلف برای کمک رسانی بهتر استفاده کرد. دوربین تصویربرداری حرارتی و هواپیما بدون سرنشین از مهم‌ترین آنها است.

در ایالات متحده هر ساله ۳۷۰۰۰ آتش سوزی صنعتی رخ می‌دهد که منجر به ۱۸ مرگ، ۲۷۹ مجروح و ۱ میلیارد دلار خسارت مستقیم مالی می‌شود.

نقش هواپیما بدون سرنشین در آتش سوزی

در عملیات‌های اطفا حریق ممکن است آتش نشانان با شعله‌های شدید آتش، خطر انفجار، بخارات سمی، مواد شیمیایی خطرناک و سایر خطرها مواجه شوند که هر روزه این اتفاق‌ها در حال افزایش است. بری الکساندر، بنیانگذار و مدیر عامل Aquiline Drones معتقد است که یک پهپاد می‌تواند دید گسترده‌تر و کامل‌تری از صحنه‌های آتش سوزی از چندین نقطه داشته باشید. پهپادها می‌توانند از صحنه‌های حادثه و آتش سوزی تصاویری را به شما ارائه دهند تا شما کنترل بهتری بر اوضاع داشته باشید.

این تصاویر آگاهی ما را از درباره موقعیتمان افزایش می‌دهد و می‌توانیم کنترل شرایط را در دست بگیریم. در برخی موارد که دود مانع دیدن ما می‌شود این پهپادها به کمک ما می آیند. افرادی که عملیات را مدیریت می‌کنند می‌توانند از این پهپادها اطلاعاتی مثل ویدئو زنده، توپوگرافی منطقه و نقشه‌ها را دریافت کنند. یکی از کاربردهای این هواپیماهای بدون سرنشین این است که دیوارها و سقف‌ها را مشخص می‌کنند تا آتش نشانان در موقعیت آنها آگاهی داشته باشند و همچنین این پهپادها می‌توانند موقعیت افرادی که در ساختمان گیر افتاده اند را گزارش دهد.

دوربین‌های تصویربرداری حرارتی به قدری مهم و کاربردی هستند که خوزه مولرو، فرمانده آتش نشانی هاورشاو در نیویورک می‌گوید: (همانطور که هر آتش نشانی به یک چراغ قوه و یک رادیو نیاز دارد، به زودی نیز به یک دوربین تصویربرداری حرارتی نیز نیاز پیدا می‌کند.)

کاربرد دوربین تصویربرداری حرارتی

این دوربین‌ها انواع مختلفی دارند. برای مثال دوربین‌های تصویر برداری حرارتی فردی. برخی از مهم‌ترین ویژگی‌های این دوربین فردی عبارت اند از:

مناسب برای جستجو افراد، حیوانات خانگی و پیدا کردن منبع آتش

آتش نشانان می‌توانند هنگامی که دید محدودی دارند، از راه‌های پیشنهادی این دوربین برای نجات کمک بگیرند. این دوربین‌ها می‌توانند پنجره‌ها، خطوط شلنگ و… را پیشنهاد دهند.

آتش نشانان می‌توانند از طریق این دوربین حرارتی فردی در محیط‌های پر از دود که دید کمی دارند، دیگر اعضای تیم را دنبال کنند.

تیم‌های عملیاتی می‌توانند به کمک این ابزار از برخی مشکلات و نقاط مهم پیش بینی نشده آگاه شوند. مثل شناسایی نقاط مهم، مشکلات سیم کشی‌های برق و...

به کمک این ابزار می‌توانید مخازنی که دارای مواد شیمیایی خطرناک هستند را تشخیص دهید تا بتوانید فاصله ایمنی را رعایت کنید و دچار آسیب نشوید.

با استفاده از این دوربین شما می‌توانید حتی در تاریکی افراد را پیدا کنید.

و...

ارتباط بهتری بین اعضا تیم

اینترنت اشیا را می‌توان در تجهیزات آتش نشانی نیز به کار گرفت تا ایمنی و امنیت کارکنان افزایش یابد.

نوآوری در PPE

در سال ۲۰۲۰ نود و شش آتش نشان در حین انجام عملیات جان خود را از دست دادند. درست است که می‌تواند به دلایل مختلفی این اتفاق افتاده باشد، اما همیشه یک دلیل ثابت وجود دارد. تلاش بیش از حد، استرس و مسائل پزشکی بیشترین نقش را در مرگ آتش نشان‌ها دارد. دلایل دیگر نیز می‌تواند باعث مرگ آنها شود. مانند خطرات ناشی از کار (استنشاق گرما و دود، انفجار، سقوط اجسام، فروریختن ساختمان، سقوط و برق گرفتگی و…)

هدف از تجهیزات حفاظت شخصی هوشمند یا همان PPE که مخفف عبارت Personal Protective Equipment می‌باشد، کاهش مرگ و میر آتش نشانان با ارسال اطلاعات حیاتی به فرماندهان عملیات است.

این تجهیزات و دستگاه‌ها معمولاً شامل تعداد زیادی از فناوری‌های حسگر اینترنت اشیا مانند ژیروسکوپ، جی پی اس (GPS)، شتاب سنج، فشار سنج و مانیتور ضربان قلب و… هستند.

جمع بندی

در آتش نشانی نیز می‌توان به خوبی از تکنولوژی‌ها برای امداد رسانی بهتر استفاده کرد. تکنولوژی‌هایی مثل دوربین تصویربرداری حرارتی، اینترنت اشیا، تجهیزات هوشمند و… که آتش نشانان می‌توانند با استفاده از این فناوری و تجهیزات اطفا حریق را بهتر انجام دهند و حتی می‌توانند افراد گیر افتاده در ساختمان را شناسایی کنند.

شرکت آریا حریق پاسارگاد نزدیک به یک دهه است که فعالیت خود را آغاز کرده و توانسته از فناوری‌های روز دنیا در خودروها و تجهیزات آتش نشانی خود استفاده کند. برای سفارش انواع خودرو آتش نشانی و دیگر تجهیزات می‌توانید با کارشناسان این مجموعه تماس حاصل فرمائید. جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت Aryaharigh.com مراجعه فرمائید.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.