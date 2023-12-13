سرهنگ مرتضی هادیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح جمع آوری معتادان متجاهر و پاکسازی نقاط آلوده از وجود افراد پرخطر، طرح دستگیری و جمع آوری معتادان در دستور کار ماموران پلیس این فرماندهی قرار گرفت.

وی ادامه داد: در اجرای این طرح ۲۲ معتاد متجاهر در سطح شهرستان جمع آوری و ضمن هماهنگی با مرجع قضائی جهت سیر مراحل درمان به مراکز بازپروری و ترک اعتیاد معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان فلاورجان خاطرنشان کرد: اجرای طرح های ارتقاء امنیت اجتماعی برابر برنامه ریزی از پیش تعیین شده و به صورت مستمر در دستور کار قرار دارد و اجازه نخوهایم داد آرامش جسمی و روانی شهروندان با رفتار های خارج از قانون عده ای هنجار شکن خدشه دار شود.