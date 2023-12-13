تشدید نظارت بر فعالیت تاسیسات گردشگری استان همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی خاکسار، چهارشنبه ۲۲ آذر با بیان این خبر گفت: با هدف ارتقای کیفیت و کنترل قیمت خدمات، نظارت بر فعالیت تأسیسات گردشگری تشدید شده و در مقایسه با سال قبل، ۳۰ درصد افزایش یافته است.
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان افزود: این نظارتها به صورت الکترونیکی و میدانی انجام میشود و سامانههای ما آماده پاسخگویی و رسیدگی به شکایات احتمالی مردم از خدمات گردشگری هستند.
وی بیان کرد: در حوزه نظارت، در دو ماهه اخیر ،۳۶۰ مورد بازدید نظارتی در سطح استان انجام شده و در طی آن ۲مورد تشویق، ۱۵ مورد تذکر ،۱ مورد اخطار صادر شده است.
خاکسار تصریح کرد: ارزیابی و کنترل سطح خدمات ارائه شده به گردشگران در طول سال، از اولویتهای مهم ادارهکل استان به شمار میآید که گروه نظارت و بازرسی معاونت گردشگری استان طرح نظارتی خود را جهت ارزیابی کیفیت و کمیت نحوه خدماترسانی و ارائه سرویس مطلوب به مسافران در سراسر استان تشدید کرده است.
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان بیان کرد: طی بازدیدهای به عمل آمده توسط بازرسین و ناظرین دفتر نظارت و ارزیابی تأسیسات گردشگری، فعالیتهای مرتبط با ارائه خدمات مطلوب به گردشگران مانند نصب نرخهای مصوب، ارائه خدمات، دارا بودن مجوزهای لازم، کنترل قراردادها، بررسی تعهدات تورهای مسافرتی، مدیریت نیروی انسانی، کیفیت و کمیت خدمات، بهداشت و امکانات موجود در تأسیسات و مراکز گردشگری، نظافت نمازخانهها و سرویسهای بهداشتی سطح استان، از ابعاد و زوایای مختلف مورد سنجش و بررسی قرار گرفت.
نظر شما