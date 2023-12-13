به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین باباپور رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ در تشریح این خبر گفت: با توجه به اجرای طرح مقابله با جرایم حوزه مواد مخدر در فضای مجازی با انجام رصدهای شبانه روزی و پیگیری‌های صورت گرفته توسط مأموران دایره فتا پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ مشخص شد سه نفر از سود جویان با تشکیل باند مجرمانه در حوالی غرب پایتخت اقدام به تبلیغ و فروش مواد روان‌گردان در تعدادی از شبکه‌های اجتماعی و به صورت حضوری در اطراف دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی می‌نمایند.

این مقام انتظامی ادامه داد: به دنبال این موضوع کارکنان دایره مبارزه با جرایم سایبری (فتا) پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب با همکاری مأموران اطلاعاتی و عملیاتی پایگاه دوم با موفق شدند دو مخفیگاه متهمان را در یکی از محلات غرب و شمال پایتخت شناسایی کنند.

وی ادامه داد: موضوع به مراجع قضائی منعکس و دستور دستگیری آنان صادر شد. و بدین ترتیب تیم‌های عملیاتی این پلیس پس از چندین ساعت تعقیب و مراقبت نامحسوس موفق شدند در اقدامی غافلگیرانه متهمان را در مخفیگاهشان دستگیر و در بازرسی از محل ۲۷ کیلوگرم انواع مواد روان‌گردان در بسته بندی‌های مختلف کشف کنند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران ابراز داشت: متهمان به مقر پلیس منتقل و انجام بازجویی به عناوین مجرمانه معترف شدند و پس از تکمیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مقام قضائی تحویل داده شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ در پایان اظهار داشت: متأسفانه با توجه به اینکه مصرف این مواد روان‌گردان نوظهور و تبلیغ گسترده آن در فضای مجازی به مصرف و اقبال آن به ویژه در بین جوانان دامن زده؛ به شهروندان یادآوری کرد، به دلیل توهم زایی و اعتیادآوری، این نوع مواد روان‌گردان اثرات جبران ناپذیری را در روح و روان و جسم فرد مصرف کننده می‌گذارد.به همین منظور به خانواده‌ها هشدار جدی می‌دهیم و از آنها درخواست می‌کنیم حتماً درباره آثار و تبعات مخرب مصرف اینگونه مواد روان‌گردان با فرزندان خود صحبت کنند.