راهنمای اجاره خودرو در کیش

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، کیش یکی از مکان‌های جذاب برای انجام سفرهای تفریحی است. از آنجایی که جزیره کیش جز مناطق آزاد کشور محسوب می‌شود، انواع خودروهای لوکس خارجی را می‌توان در آن مشاهده کرد. شما این امکان را دارید که برای گشت‌وگذار روزمره، ماشین شخصی اجاره کنید. همچنین می‌توانید برای راحتی بیشتر، به صورت آنلاین، هتل‌های جزیره مانند هتل ارم کیش را پیش از سفر رزرو فرمائید.

سرگرمی‌های جزیره زیبای کیش

سواحل زیبای کیش باعث شده است گردشگران زیادی به این جزیره رفت‌وآمد کنند. یکی از هتل‌های بزرگ و محبوب در این جزیره نیز هتل ارم کیش است. فاصله از این هتل ۵ ستاره تا ساحل چندان زیاد نیست و می‌توان پیاده به ساحل رفت.

صخره‌های مرجانی در سواحل کیش، شرایط غواصی فوق‌العاده‌ای را فراهم می‌کنند. به همین دلیل، مکان‌های مختلفی وجود دارد که می‌توانید از آن‌ها تجهیزات غواصی کرایه کنید. پاراسلینگ، جت اسکی و اسکی روی آب از دیگر فعالیت‌های سرگرم‌کننده در سواحل این جزیره هستند. طبیعت مسطح جزیره نیز آن را برای دوچرخه‌سواری ایده‌آل کرده است و می‌توان به آسانی از غرفه‌های مخصوص، دوچرخه کرایه کرد.

یکی از برترین سرگرمی‌ها در جزیره، رانندگی با خودروهای روز دنیا است. شما با رنت خودرو می‌توانید به‌تمامی جزیره دسترسی داشته باشید. یکی از جاده‌های مناسب برای رانندگی در کیش، مسیر منتهی به کشتی یونانی است.

اجاره ماشین در کیش

کیش منطقه‌ای توریستی و لوکس به‌حساب می‌آید. یکی از جاذبه‌های بی‌نظیر این منطقه، امکان اجاره خودروهای لوکس برای گشت‌وگذار در خیابان‌های خلوت جزیره است. برای رنت خودرو در کیش روش‌های مختلفی وجود دارد. بهتر است قبل از سفر خود، درباره شرکت‌های معتبر اجاره خودرو تحقیق کنید. شرکت‌های مختلف را مقایسه کنید و در نهایت، با رسیدن به کیش ماشین خود را تحویل بگیرید.

یکی از جاهایی که می‌تواند شرکت‌های رنت ماشین را به شما معرفی کند، هتل‌ها هستند. به‌عنوان مثال، شما با اقامت در هتل ارم کیش می‌توانید از طریق کانتر گردشگری هتل، به شرکت‌های رنت ماشین دسترسی داشته باشید.

مدارک لازم برای اجاره ماشین در کیش

شرکت‌های مختلف در ازای اجاره خودرو، از شما مدارکی به‌عنوان تضمین می‌خواهند. این مدارک تا زمان تحویل خودرو نزد آن‌ها باقی می‌ماند. مدارکی که برای اجاره خودرو باید تحویل دهید، در شرکت‌های مختلف متفاوت هستند؛ اما به‌طور کلی می‌توان این موارد را برشمرد:

ودیعه نقدی

چک به مبلغ خودرو

کارت شناسایی

گواهینامه رانندگی

قرارداد حین اجاره خودرو

هنگام اجاره خودرو یک قرارداد رسمی بین شرکت و شما تنظیم می‌شود. مفاد قرارداد شامل خسارات وارده به ماشین، وضعیت بیمه خودرو، ودیعه و مبلغ پرداختی شما و کروکی ماشین می‌شود. در صورتی که شرکت نخواهد قرارداد اجاره خودرو را تنظیم کند، به‌هیچ‌وجه اقدام به رنت ماشین از آنجا نکنید. در این صورت، اگر خسارتی به خودرو وارد شود یا هر اتفاق دیگری بیافتد، شما نمی‌توانید صحت حرف خود را اثبات کنید.

قیمت اجاره ماشین در کیش

به دلیل موقعیت جغرافیایی جزیره، از آنجایی که کیش منطقه آزاد به‌حساب می‌آید، قیمت ماشین ارزان‌تر از دیگر شهرهای ایران است. موضوع مؤثر در کاهش قیمت خودرو این است که در کیش، هزینه گمرک برای ماشین‌ها لحاظ نمی‌شود. به همین دلیل، شما می‌توانید با قیمت مناسب اقدام به اجاره آخرین مدل‌های خودرو روز دنیا کنید. برای نمونه، رنت اسپورتیج در جزیره (برای ۲۴ ساعت) حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان هزینه دارد. این مبلغ در شهرهای دیگر ایران دو برابر خواهد بود.

خودروهای موجود در کیش

همانطور که گفته شد، کیش منطقه‌ای توریستی است که می‌توانید در آن انواع خودروهای لوکس آمریکایی، اروپایی و آسیایی را اجاره کنید. شما می‌توانید ماشین‌های مطرح روز دنیا را با قیمتی پایین در جزیره اجاره کنید و از دیدنی‌های جزیره لذت ببرید. با رنت خودرو، راحت‌تر می‌توانید به گوشه کنار جزیره دسترسی داشته باشید.

یکی از این ماشین‌های پرطرفدار در جزیره، مازراتی است. از دیگر ماشین‌های جذاب برای اجاره در کیش می‌توان به لامبورگینی اشاره کرد که می‌تواند رؤیای شما را به واقعیت تبدیل کند. شما می‌توانید در کیش خودروهای دیگری را نیز اجاره کنید، خودروهایی مانند:

دوج چلنجر

موستانگ کروک

لامبورگینی

مازراتی

دوج دورانگو

دوج شارجر

شورلت تاهو

کامارو کروک

بی ام و z۴

نیسان کیکس

دوج جورنی

کادیلاک

تویوتا اف جی

اجاره ماشین ایرانی در کیش

به‌طور کلی، امکان اجاره خودرو ایرانی در جزیره وجود ندارد. از آنجایی که جزیره کیش جز مناطق گردشگری و توریستی محسوب می‌شود، اجازه ورود ماشین ایرانی به آن وجود ندارد. دلیل این امر این است که با ورود ماشین‌های بی‌کیفیت، ممکن است به اکوسیستم مناطق طبیعی خسارت وارد شود. در نظر داشته باشید که شما می‌توانید با هزینه اجاره خودرو ایرانی، ماشین‌های فوق لوکس مثل نیسان جوک، نیسان التیما، سراتو و سانتافه کرایه کنید.

نکات ایمنی

هیچ‌گاه از شرکت‌های غیر معتبر اقدام به اجاره خودرو برای گشت‌وگذار در کیش نکنید. همچنین به هیچ عنوان از سایت‌هایی مانند سایت دیوار و آگهی‌های اجاره ماشین نیز خودرو مورد نظر خود را رنت نکنید. چراکه ممکن است آگهی‌ها کلاه‌برداری باشند و شما با پرداخت پول، ماشین را تحویل نگیرید و قراردادی بسته نشود. بنابراین در نظر داشته باشید که از قبل، درباره شرکت‌های معتبر اجاره خودرو تحقیق کنید.

برای اجاره ماشین در جزیره، شرکت‌هایی را انتخاب کنید که مجوز رسمی کار از منطقه آزاد کیش را دارند و عضو انجمن رنت کاران جزیره هستند. بدین ترتیب، در صورت بروز هرگونه مشکل می‌توانید از روش‌های قانونی و از طریق انجمن قانونی رنت کاران اقدام کنید.

جمع‌بندی

گشت‌وگذار و تفریح در کیش به حدی متنوع است که شما با ورود به این جزیره میل به بازگشت نخواهید داشت. تصور کنید علاوه بر زیبایی‌های طبیعی و جذاب جزیره، پشت ماشین مورد علاقه خود نشسته‌اید و از سفر خود لذت می‌برید. اجاره ماشین‌های لوکس، یکی از بهترین امکاناتی است که می‌توانید در کیش در تجربه کنید. فلای تودی یکی از بهترین مراکزی است که می‌توانید جهت برنامه‌ریزی برای سفر به کیش، انتخاب کنید. این سامانه در زمینه رزرو بلیط هواپیما و هتل مناسب همراه شما خواهد بود.

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