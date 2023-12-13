هدف طرح «از مزرعه تا سفره» قطع دست دلالان است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کوشش تبار در نشست ملی رؤسای سازمان‌های ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری‌های کشور که به میزبانی شهرداری کلان‌شهر شیراز در حال برگزاری است گفت: استانداران در سراسر کشور اقدامات خوبی را در طرح تنظیم بازار داشتند که فارس هم با یک روحیه جهادی وارد این فعالیت شده است.

معاون اقتصادی وزیر کشور با بیان اینکه همه به دنبال این هستیم تا قدمی در این زمینه برداریم، افزود: ما در حال تلاشیم تا یک کالا با دسترسی آسان و به مناسب‌ترین قیمت در اختیار مردم قرار گیرد.

بنا به اظهار معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور، دولت سیزدهم نیز به سفره مردم ادای دین کرده و بر این حوزه نظارت کافی داشته است تا ببیند کدام بخش‌ها نیازمند تغییر است و کمبود وجود دارد.

کوشش‌تبار با بیان اینکه وزیر کشور و استانداران با روحیه جهادی در حال کار هستند، گفت: با وجود تمام تلاش‌ها در حوزه معیشت، اما هنوز کاستی‌هایی داریم و باید در حوزه معیشت تحول ایجاد و باید در زمینه تره‌بار تلاش زیاد انجام و شاهد تغییرات محسوسی باشیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور با بیان اینکه طرح مزرعه تا سفره برای کوتاه کردن دست سوءاستفاده‌گران از سفره مردم اجرایی شد، گفت: تعاونی‌های روستایی می‌توانند در این حوزه نقش مؤثری داشته باشند و هم‌اکنون برای شروع سال جدید برنامه‌ریزی کنند.

وی تصریح کرد: مدیران سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی هم باید برای این موضوع برنامه‌ریزی و پیگیری کنند.

کوشش‌تبار بیان کرد: طرح مزرعه تا سفره با دستور وزارت کشور به صورت آزمایشی از فارس شروع شد و اکنون به تمام استان‌ها ابلاغ شده تا بازارهای کالاهای اساسی برپا شود.

وی گفت: پیگیری این طرح هم توسط کارگروه‌های نظارت با مسؤولیت معاونت هماهنگی امور استان‌ها است و اعضای این کارگروه هم متشکل از مدیرکل دفتر اقتصادی استان، شهردار، رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت و رئیس اتاق اصناف است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور با تأکید بر جانمایی مناسب برای بازارچه‌ها، گفت: باید زمین به سرعت تعیین شود و معاون امور هماهنگی عمرانی استانداری‌ها باید این موضوع را پیگیری کنند.

کوشش تبار در خاتمه خواستار تسریع در راه‌اندازی این بازارچه‌ها و فعالیت آنها از ۲۰ دی‌ماه امسال تا ۲۰ فروردین ماه سال آینده شد.