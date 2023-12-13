تبادل اسرای جنگی میان باکو و ایروان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، جمهوری آذربایجان و ارمنستان امروز چهارشنبه در گامی در راستای عادی سازی روابط فیمابین، اسیران جنگی را در مرز مشترک میان دو کشور مبادله کردند.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، این مبادله شامل آزادی ۳۲ ارمنستانی از سوی جمهوری آذربایجان بود که عمدتاً در اواخر سال ۲۰۲۰ اسیر شده بودند. در مقابل، ارمنستان دو سرباز متعلق به جمهوری آذربایجان که از آوریل ۲۰۲۳ اسیر ایروان بودند را تحویل داد.

خبرگزاری تاس اوایل روز چهارشنبه گزارش داد که ارمنستان و جمهوری آذربایجان همچنین در مورد خروج نیروها از مرز مشترک خود گفتگو می کنند، هرچند که هنوز تصمیمی در این خصوص اتخاذ نشده است.

گفتنی است که ارتش جمهوری آذربایجان در سپتامبر سال جاری میلادی عملیاتی را در منطقه قره‌ باغ آغاز کرد و پس از آن نیروهای این منطقه تسلیم شدند.

اگرچه دو کشور از آن زمان تا کنون چند بار اعلام کرده اند که برای امضای توافق صلح آمادگی دارند؛ اما در این باره پیشرفت زیادی حاصل نشده است. حتی نشست اخیر نمایندگان دو کشور پیرامون تعیین حدود مرزی تا کنون به موفقیت چشمگیری نرسیده است.