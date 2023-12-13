ساخت مسکن در کرمانشاه باید در اولویت قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حبیب الله غفوری بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار با مدیران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی این بنیاد را یکی از ابتکارات خاص و ویژه حضرت امام خمینی (ره) خواند و اظهار کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، در طول سال‌های فعالیت خود کارهای بزرگ و بی بدیلی در زمینه ساخت و واگذاری هزاران واحد مسکونی، تجاری و اداری به اقشار مختلف جامعه انجام داده است و با همکاری و هماهنگی با نهادهای دیگر انقلابی مانند جهاد سازندگی و کمیته امداد در حمایت از محرومین و رفع محرومیت زدایی در کشور نقش مؤثری داشته است.

وی با اشاره به اینکه تأمین مسکن محرومان و توسعه و عمران روستاها و شهرها در چهارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های نظام اصلی‌ترین هدف این بنیاد است، افزود: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با توجه به جایگاه ویژه مسکن در فرهنگ اسلامی ایرانی، باید اهتمامش معطوف ایجاد محیط‌های مناسب برای تربیت فرزندان، اجتماع خانواده و فضای انس و الفت باشد و این نهاد با توجه به اهمیت مسکن برای جوانان و ازدواج و ازدیاد نسل در قضیه مسکن برای این گروه قدم‌های مؤثری برداشته است.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه با مروری بر اهمیت مسکن برای جوانان، ازدواج و ازدیاد نسل، تصریح کرد: یکی از اهداف اصلی انقلاب اسلامی محرومیت‌زدایی است و مهم‌ترین محرومیت محرومین، مسکن است و مجموعه‌ی بنیاد مسکن با ایجاد مسکن چندوجه الهی، ارزشی، اسلامی و انقلابی را همزمان پوشش می‌دهد.

در پایان وی با قدردانی از خدمات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در استان کرمانشاه، عنوان کرد: این نهاد با تلاش و توکل بر خداوند متعال در راه تحقق اهداف انقلاب اسلامی و رضایت امام عصر (عج) و رهبر معظم انقلاب مسیر خود را ادامه خواهد داد.