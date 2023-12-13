احیای بستر و حریم رودخانه مطالبه مردم هیچیرود است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریفی شامگاه چهارشنبه در نشست پیگیری مسائل و مشکلات بخش مرکزی چالوس و هچیرود اظهار کرد: متأسفانه شهرستان ما در بحث توسعه، عقب مانده و شهر هچیرود نیز از این امر مستثنی نیست.

فرماندار شهرستان چالوس تصریح کرد: برای خدمت به مردم در جامعه اسلامی، اگر شبانه‌روز هم کار کنیم، کم است، در واقع مدیری که نگاه کار از ساعت ۷ و نیم الی ۲ و نیم بعدازظهر را داشته باشد در قطار توسعه شهرستان چالوس جایگاهی ندارد.

وی تاکید کرد: به عقیده من مدیر تراز دولت اسلامی، باید در تاریکی صبح به سر کار آمده و در تاریکی شب به منزل باز گردد.

فرماندار چالوس به دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها توصیه کرد هر خدمتی که قرار است تا پایان سال انجام پذیرد را به پیش از انتخابات بیندازند تا کام مردم شیرین شود و این بهترین انگیزه برای حضور حداکثری در انتخابات است.

شریفی در ادامه با بیان اینکه ما بهترین مردم را داریم، اذعان داشت: مردم در همه تصمیم‌سازی‌ها و مشارکت‌های مؤثر باید نقش داشته باشند چرا که ما مشروعیت خود را از مردم داریم.

فرماندار شهرستان چالوس در ادامه با اشاره به اینکه متأسفانه در امور محوّله، جای پیگیر و متولّی با ناظر عوض شده؛ بیان داشت: اقناع فکری، کمترین حق مردم است؛ تا در مسیر توسعه با حاکمیت همراه شوند.

وی یادآور شد: در هچیرود، اهم مطالبات مردم احیای بسترها و حرائم رودخانه‌ها توسّط امور آب است، همچنین مشکل آب شرب و ضابطه‌مند کردن اجاره‌ها در بستر رودخانه‌ها از دیگر مطالبات است.

فرماندار چالوس با ذکر اینکه استقرار کلانتری از اهم امور مربوط به منطقه هچیرود است؛ بیان کرد: بحث استقرار کلانتری با همراهی شورای شهر، شهرداری، مجموعه‌ی نمک آبرود و فرماندهی انتظامی در هچیرود به زودی اجرایی خواهد شد.