به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوبعلی نظری در دیدار استاندار ایالات سند کشور پاکستان اظهار کرد: به مبارزات مردم فلسطین و شهدای عزیز غزه ادای احترام باید بکنیم آنها امروز در خط مقدم مبارزه با استکبار و اسرائیل غاصب هستند.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه روابط بین کشور پاکستان و جمهوری اسلامی ایران یک روابط قلبی، فرهنگی و تاریخی است، افزود: ما پاکستان و مردم آن را دوست داریم و مطمئن هستیم پاکستانی‌ها نسبت به ایرانیان همین علاقه را دارند. با این حال همه چیز بین دو کشور برای یک روابط بیشتر در همه موضوعات آماده است.

وی ابراز کرد: آمادگی داریم آنچه که استاندار ایالت سند به آن اشاره کردند را در یک سفر به این استان اجرایی و عملیاتی کنیم. در این راستا چند موضوع اشاره شد که حتماً هیات‌هایی را برای این مباحث پیش‌بینی می‌کنیم تا براساس این رفت و آمدها بتوانند موضوعات مورد بحث را عملیاتی کنند.

نظری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه از علاقه خاص مردم پاکستان به امام رضا (ع)، مشهد مقدس و خراسان رضوی باخبر هستیم، تاکید کرد: با نگاه به این موضوع هیأتی را پیرامون بحث زیارت، تبادل زائرین و گردشگران فی مابین استان سند و خراسان رضوی تدارک خواهیم دید تا موضوعات را دنبال کنند.

استاندار خراسان رضوی با تاکید بر اینکه مشهد از ظرفیت دانشگاهی و علمی بسیار قوی برخوردار است، گفت: این ظرفیت شامل رشته‌های مختلف از جمله علوم پزشکی، صنعت، مسائل ادبیات مشترک بین دو کشور و دیگر موضوعاتی که مورد علاقه دو کشور است. بنابراین یک محور هم موضوع مسائل دانشگاهی فی مابین دو کشور است که توسط این هیأت دنبال خواهد شد.

وی به حوزه بهداشت و درمان اشاره کرد و افزود: مشهد از امکان، ظرفیت و استعداد خدمات درمانی بسیار خوبی برخوردار است. به طور مثال دانشگاه علوم پزشکی مشهد امروز اقدامات پزشکی فراوانی در سطح بالا اجرا می‌کند که خدمات پیوند کبد، پیوند کلیه، نابروری‌ها، درمان سرطان‌ها و دیگر خدمات تخصصی را شامل می‌شود. با این حال یک هیأت تخصصی در ارتباط با نیازمندی درمانی زائرین پاکستانی تشکیل خواهد شد و موضوع را برنامه ریزی خواهند کرد.

نظری با تاکید بر ضرورت گسترش روابط اقتصادی میان دو کشور خاطرنشان کرد: ما هم معتقد هستیم در پاکستان و ایران ظرفیت‌های خوبی وجود دارد که هر دو ملت می‌توانند از آنها استفاده کنند. لذا این هیأت را تشکیل خواهیم داد و برنامه‌ریزی برای تبادلات اقتصادی انجام خواهد شد.

استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: پیشنهاد مشخص ما این است برای اینکه تمام این موارد مورد اشاره در برنامه اجرایی قرار بگیرد، نیاز به یک کمیته مشترک داریم که توسط سفارت‌های هر دو کشور پیگیری و تشکیل شود.