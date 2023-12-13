به گزارش خبرگزاری مهر، محمدطیب صحرایی در دیدار رئیس سازمان حج و زیارت کشور اظهار کرد: با توجه به درخواستهای مکرر مردم استان کرمانشاه مبنی بر اعزام زائر به سرزمین وحی از فرودگاه کرمانشاه با جدیت در تلاش هستیم که روند بهسازی و آماده سازی فرودگاه در کمترین زمان ممکن به اتمام برسد و این فرودگاه مهیای میزبانی از حجاج شود.
استاندار کرمانشاه همچنین با اشاره به امکانات و ظرفیتهای خوب استان برای میزبانی از زائرین عتبات عالیات خواستار اتخاذ تمهیدات بیشتر از سوی سازمان حج و زیارت برای در نظر گرفتن ظرفیتهای مهم استان در اعزام شرکتهای زیارتی در طول سال و به ویژه ایام اربعین حسینی از مرز بین المللی خسروی شد.
وی با بیان اینکه استان کرمانشاه دروازه کربلا است، به تلاشهای صورت گرفته برای ایجاد زیرساختهای مناسب در مرز خسروی در اربعین امسال اشاره کرد و گفت: استان کرمانشاه در تمامی زیرساختهای حمل و نقل دارای آمادگی لازم برای میزبانی از زائرین اربعین حسینی است و از مسئولین حج و زیارت انتظار داریم که در این خصوص برنامه ریزی لازم را انجام دهند.
صحرایی ادامه داد: با توجه به اینکه استان کرمانشاه دارای امکانات ریلی و هوایی است، بنابراین چنانچه زائران اربعین با قطار و یا هواپیما به شهر کرمانشاه وارد شوند، امکان زیرساختی مناسب در بحث جادهای نیز وجود دارد تا زائران از مرکز استان تا مرز بدون کمترین مشکلی تردد داشته باشند.
وی گفت: امکانات مناسبی در مرز داریم که میتواند رغبت بیشتر شرکتهای زیارتی برای حضور در مرز خسروی را به دنبال داشته باشند و این موضوع نیازمند اطلاع رسانی گستردهتر برای شناخت بیشتر زیرساختها در مرز است.
در این دیدار مقرر شد که سازمان حج و زیارت برنامه ریزی لازم را برای اعزام زائران به حج تمتع پس از بهسازی فرودگاه کرمانشاه را انجام دهد و از سوی دیگر شرکتهای زیارتی خصوصی را برای تردد از استان کرمانشاه و مرز بین المللی خسروی ترغیب و تشویق کند.
حسینی رئیس سازمان حج و زیارت کشور هم با تأیید زیرساختهای مناسب مرز بین المللی خسروی قول داد که این سازمان با شرکتهای کشوری زیارتی و استانهای نزدیک به مرز خسروی وارد گفتوگو شود و زمینه تردد بیشتر آنان از خسروی را فراهم کند.
معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت کشور و مدیرکل حج و زیارت استان کرمانشاه هم در این دیدار حضور داشتند.
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