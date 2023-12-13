به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی اعلایی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست با انجمن تولیدکنندگان برق و الکترونیک اظهار کرد: استان قزوین با حجم بالای تقاضا برای زمین و زیرساخت در جهت افزایش تولید مواجه است که این مهم نشان دهنده خط و مشی کشور در راستای افزایش تولید و حمایت از تولیدکنندگان است.
وی افزود: البته در این مسیر تولید کنندگان با سختیها و دشواریهایی مواجه هستند ولی در مجموع و در نگاه کلان خوشبختانه عرصه تولید در حال رشد است.
اعلایی گفت: راه نجات اقتصاد کشور افزایش تولید است و سیاست افزایش اشتغال، کاهش بیکاری و کنترل تورم با افزایش تولید محقق میشود.
استاندار قزوین اضافه کرد: انجمن تولیدکنندگان تجهیزات برق و الکترونیک استان قزوین انجمن نوپایی است و یکی از ابتداییترین نیازها و کم هزینه ترین اقدامات برای این انجمن برقراری ارتباط واحدها با یکدیگر است.
نماینده عالی دولت در استان اظهار داشت: در زمینه تولیدات برق و الکترونیک، زنجیره موجود ناشناختهای در استان وجود دارد که هنوز برای واحدها روشن و شفاف نشده است و این شرکتها میتوانند با هم افزایی و همگرایی افزایش راندمان و بهره وری تولید را ارتقا بدهند.
وی افزود: یکی از مزیتهای کشور و یکی از نیازهای رو به رشد کشور صنعت برق و تجهیزات الکترونیکی است و استان باید در حوزه تجهیزات برق و الکترونیک بتواند پیشرفتهای بیشتری را داشته باشد و در این حوزه بتوان نتایج بهتری را به دست آورد.
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