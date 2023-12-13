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۲۲ آذر ۱۴۰۲، ۲۳:۲۰

فرماندار بانه:

فرهنگ زکات در جامعه نهادینه شود

فرهنگ زکات در جامعه نهادینه شود

بانه_فرماندار شهرستان بانه گفت: در صورتی فقر در جامعه به طور کامل ریشه کن می‌شود که ما باید فرهنگ درست زکات را در جامعه نهادینه کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، کمال خدری شامگاه چهارشنبه در جشنواره علمی_ترویجی و تکریم زکات شهرستان بانه اظهار داشت: خطبه‌های نماز و مجالس دینی بهترین مکان برای تبلیغ فرهنگ زکات است که باید ماموستایان آئینی تلاش کنند تا در جامعه بیشتر نهادینه شود.

وی افزود: برای نهادینه کردن فرهنگ زکات ماموستایان دینی و اصحاب رسانه بیشترین نقش را دارند.

وی اضافه کرد: باید ماموستایان دینی با تریبونی که در اختیار دارند مردم را برای حضور در انتخابات تشویق کنند و ما مجریان انتخابات وظیفه داریم که انتخابات سالم برگزار کنیم.

فرماندار شهرستان بانه گفت: حفظ این معابر موقت مرزی نیاز به همراهی و همکاری ماموستایان دینی است که فرصت طلبان می‌خواهند بازارچه موقت مرزی هنگه‌ژال را تعطیل کنند.

خدری در پایان خاطرنشان کرد: تاکنون ۸۰ نفر از ۱۵۰ نفری که در لیست صاحب بار بودند بعد از پایش و استعلام‌های مربوطه معرفی و هر روز ۲۰ نفر کالا وارد می‌کنند.

بازگشایی مرزهای موقت در بانه فقر را کاهش می‌دهد

رئیس کمیته امداد خمینی (ره) شهرستان بانه نیز در این جلسه گفت: بازگشایی مرزهای موقت در بانه فقر را کاهش و روند مهاجرت معکوس از شهر به روستاها را افزایش می‌دهد.

بابک امینی اظهار داشت: در این شهرستان با اشاره به جمعیت ۱۶۰ هزار نفری که است ۱۶ هزار و ۵۲۸ نفر و حدود ۱۰ درصد از جمعیت این شهرستان مددجوی کمیته امداد امام خمینی (ره) هستند.

وی افزود: ۱۰ هزار و ۶۷ نفر از مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) زن و ۶ هزار و ۴۶۱ نفر مرد هستند و هفت هزار و ۳۸۳ خانوار ماهیانه از این نهاد حمایتی مستمری دریافت می‌کنند.

وی اضافه کرد: کمیته امداد بانه سرپرستی ۵۱۷ نفر بیمار بر عهده دارد که از این تعداد ۱۲۷ نفر بیمار زمین گیر هستند.

وی گفت: امسال ۲۰۴ مورد تسهیلات کارگشایی به مبلغ چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان با همکاری بانک های عامل و ۱۳۶ مورد وام ودیعه مسکن نیز به متقاضیان پرداخت شده است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان بانه بیان کرد: ۲۷ مورد معافیت فرزندان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) محقق شده و ۱۶۱ فقره جهیزیه به نوعروسان نیز اهدا و ۴۵ فقره جهیزیه دیگر امسال اهدا می‌شود.

وی افزود: ۴۷ بخاری، ۱۰ کلر آبی، ۴۳ دستگاه یخچال، ۱۸ دستگاه آب گرمکن و ۳۰ دستگاه لباس شوی به مددجویان نیازمند اهدا شده است.

امینی اظهار داشت: ۵۴۱ نفر کودک یتیم و ۹۰۵ کودک محسنین از حمایت‌های این نهاد برخوردار و ۵۴۰ نفر از کودکان تحت حمایت کمیته امداد حامی دارند و ۳ هزار و ۷۲ دانش آموز، ۱۲۲ دانشجو و ۶۵ نخبه دبیرستانی از حمایت‌های کمیته امداد برخوردار می‌شوند.

وی افزود: ۱۵ واحد مسکن مددجویی با هزینه ۲ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان به مددجویان تحویل داده شد و در طرح احداث مسکن ۵ هزار واحدی که ۱۴ واحد سهمیه شهرستان بانه بوده تا پایان سال تحویل جامعه هدف می‌شود.

این مسؤول گفت: امسال ۵۷۰ وام اشتغالزایی به مددجویان کمیته امداد و افراد نیازمند با همکاری بانک‌های عامل و فرمانداری بانه پرداخت شده و ۹۷۵ درخواست تسهیلات ثبت و ۲۵۶ نفر نیز در صف انتظار پرداخت تسهیلات اشتغالزایی هستند.

وی گفت: از ۱۸۵ روستای شهرستان بانه ۱۲۸ روستا در زمینه پرداخت زکات با کمیته امداد امام خمینی همکاری کردند و ۱۸۸ نفر عامل افتخاری و ۹۲ نفر مبلغین که ۷۶ نفر افتخاری و ۱۶ نفر مقطعی با این نهاد حمایتی همکاری می‌کنند.

امینی افزود: امسال ۳۱ میلیون تومان زکات غلات، ۳۱۸ میلیون تومان زکات واجب، پنج میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان زکات فطریه و ۴۱۴ میلیون تومان زکات کفاره به کمیته امداد بانه پرداخت شده است.

وی با اشاره به تحقق ۱۰۳ درصدی دریافت زکات در بانه گفت: بر اساس ابلاغیه استان زکات شهرستان بانه ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تعیین شده که ۶ میلیارد ۷۰۰ میلیون تومان محقق شده است.

کد مطلب 5966418

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