فرهنگ زکات در جامعه نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، کمال خدری شامگاه چهارشنبه در جشنواره علمی_ترویجی و تکریم زکات شهرستان بانه اظهار داشت: خطبه‌های نماز و مجالس دینی بهترین مکان برای تبلیغ فرهنگ زکات است که باید ماموستایان آئینی تلاش کنند تا در جامعه بیشتر نهادینه شود.

وی افزود: برای نهادینه کردن فرهنگ زکات ماموستایان دینی و اصحاب رسانه بیشترین نقش را دارند.

وی اضافه کرد: باید ماموستایان دینی با تریبونی که در اختیار دارند مردم را برای حضور در انتخابات تشویق کنند و ما مجریان انتخابات وظیفه داریم که انتخابات سالم برگزار کنیم.

فرماندار شهرستان بانه گفت: حفظ این معابر موقت مرزی نیاز به همراهی و همکاری ماموستایان دینی است که فرصت طلبان می‌خواهند بازارچه موقت مرزی هنگه‌ژال را تعطیل کنند.

خدری در پایان خاطرنشان کرد: تاکنون ۸۰ نفر از ۱۵۰ نفری که در لیست صاحب بار بودند بعد از پایش و استعلام‌های مربوطه معرفی و هر روز ۲۰ نفر کالا وارد می‌کنند.

بازگشایی مرزهای موقت در بانه فقر را کاهش می‌دهد

رئیس کمیته امداد خمینی (ره) شهرستان بانه نیز در این جلسه گفت: بازگشایی مرزهای موقت در بانه فقر را کاهش و روند مهاجرت معکوس از شهر به روستاها را افزایش می‌دهد.

بابک امینی اظهار داشت: در این شهرستان با اشاره به جمعیت ۱۶۰ هزار نفری که است ۱۶ هزار و ۵۲۸ نفر و حدود ۱۰ درصد از جمعیت این شهرستان مددجوی کمیته امداد امام خمینی (ره) هستند.

وی افزود: ۱۰ هزار و ۶۷ نفر از مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) زن و ۶ هزار و ۴۶۱ نفر مرد هستند و هفت هزار و ۳۸۳ خانوار ماهیانه از این نهاد حمایتی مستمری دریافت می‌کنند.

وی اضافه کرد: کمیته امداد بانه سرپرستی ۵۱۷ نفر بیمار بر عهده دارد که از این تعداد ۱۲۷ نفر بیمار زمین گیر هستند.

وی گفت: امسال ۲۰۴ مورد تسهیلات کارگشایی به مبلغ چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان با همکاری بانک های عامل و ۱۳۶ مورد وام ودیعه مسکن نیز به متقاضیان پرداخت شده است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان بانه بیان کرد: ۲۷ مورد معافیت فرزندان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) محقق شده و ۱۶۱ فقره جهیزیه به نوعروسان نیز اهدا و ۴۵ فقره جهیزیه دیگر امسال اهدا می‌شود.

وی افزود: ۴۷ بخاری، ۱۰ کلر آبی، ۴۳ دستگاه یخچال، ۱۸ دستگاه آب گرمکن و ۳۰ دستگاه لباس شوی به مددجویان نیازمند اهدا شده است.

امینی اظهار داشت: ۵۴۱ نفر کودک یتیم و ۹۰۵ کودک محسنین از حمایت‌های این نهاد برخوردار و ۵۴۰ نفر از کودکان تحت حمایت کمیته امداد حامی دارند و ۳ هزار و ۷۲ دانش آموز، ۱۲۲ دانشجو و ۶۵ نخبه دبیرستانی از حمایت‌های کمیته امداد برخوردار می‌شوند.

وی افزود: ۱۵ واحد مسکن مددجویی با هزینه ۲ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان به مددجویان تحویل داده شد و در طرح احداث مسکن ۵ هزار واحدی که ۱۴ واحد سهمیه شهرستان بانه بوده تا پایان سال تحویل جامعه هدف می‌شود.

این مسؤول گفت: امسال ۵۷۰ وام اشتغالزایی به مددجویان کمیته امداد و افراد نیازمند با همکاری بانک‌های عامل و فرمانداری بانه پرداخت شده و ۹۷۵ درخواست تسهیلات ثبت و ۲۵۶ نفر نیز در صف انتظار پرداخت تسهیلات اشتغالزایی هستند.

وی گفت: از ۱۸۵ روستای شهرستان بانه ۱۲۸ روستا در زمینه پرداخت زکات با کمیته امداد امام خمینی همکاری کردند و ۱۸۸ نفر عامل افتخاری و ۹۲ نفر مبلغین که ۷۶ نفر افتخاری و ۱۶ نفر مقطعی با این نهاد حمایتی همکاری می‌کنند.

امینی افزود: امسال ۳۱ میلیون تومان زکات غلات، ۳۱۸ میلیون تومان زکات واجب، پنج میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان زکات فطریه و ۴۱۴ میلیون تومان زکات کفاره به کمیته امداد بانه پرداخت شده است.

وی با اشاره به تحقق ۱۰۳ درصدی دریافت زکات در بانه گفت: بر اساس ابلاغیه استان زکات شهرستان بانه ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تعیین شده که ۶ میلیارد ۷۰۰ میلیون تومان محقق شده است.