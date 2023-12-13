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۲۲ آذر ۱۴۰۲، ۲۳:۴۶

مدیرعامل آب و فاضلاب آذربایجان غربی:

طرح تصفیه خانه اشنویه از مطالبات جدی مردم این منطقه است

طرح تصفیه خانه اشنویه از مطالبات جدی مردم این منطقه است

ارومیه - مدیرعامل آب و فاضلاب آذربایجان غربی گفت: متاسفانه اعتبارات لازم برای اجرای طرح تصفیه‌خانه فاضلاب تاکنون تخصیص داده نشده و این طرح که از مطالبات بحق مردم شهرستان اشنویه است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اشرفی عصر چهارشنبه در دیدار با فرماندار ارومیه با بیان اینکه طرح تصفیه خانه اشنویه تنها ۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، افزود: متأسفانه اعتبارات لازم برای اجرای طرح تصفیه‌خانه فاضلاب تاکنون تخصیص داده نشده و این طرح که از مطالبات بحق مردم شهرستان اشنویه است و امیدواریم از محل‌های دیگر تأمین اعتبار شود.

وی در خصوص اجرای طرح‌های توسعه شبکه‌های آب و فاضلاب در شهرستان اشنویه گفت: در دهه فجر امسال شاهد افتتاح و بهره‌برداری چهار طرح آبفا در این شهرستان خواهیم بود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی در خصوص معوقات دستمزد کارگران اداره آبفای اشنویه نیز افزود: از خرداد ماه سال جاری این بحث تا حدی رفع شده و معوقات حقوق و دستمزد کارگران اشنویه در دست پیگیری است.

پیشرفت ۴۰ درصدی پایدارسازی منابع آب ۳۷۹ روستا در آذربایجان غربی

اشرفی در ادامه عنوان کرد: طرح‌های مختلف در حوزه آب روستاهای استان در دست اجراست و بدین منظور عملیات پایدارسازی منابع ۳۷۹ روستا از محل قراداد محرومیت‌زدایی با قرارگاه امام حسن مجتبی در حال انجام که از پیشرفت ۴۰ درصدی برخوردار است.

مدیرعامل آب و فاضلاب آذربایجان غربی اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۲ هزار و هشت روستا از خدمات شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی برخوردار هستند که با این رقم، به پوشش ۸۷ درصدی روستایی در استان رسیده‌ایم.

وی گفت: پوشش خدمات این شرکت در شهرهای آذربایجان غربی هم ۱۰۰ درصدی است که در حوزه شهر و روستا از میانگین کشوری بالاتر هستیم.

کد مطلب 5966428

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