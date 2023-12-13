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۲۲ آذر ۱۴۰۲، ۲۳:۵۸

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی با امام جمعه یزد دیدار کرد

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی با امام جمعه یزد دیدار کرد

یزد- سردار رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران امشب در سفر خود به استان یزد با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، چهارشنبه شب در سفر خود به استان یزد با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد دیدار کرد.

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی با امام جمعه یزد دیدار کرد

در این دیدار که در دفتر امام جمعه یزد برگزار شد، سردار رادان به بیان دغدغه های نیروی انتظامی و برنامه های این نیرو در استان یزد پرداخت.

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی با امام جمعه یزد دیدار کرد

آیت الله ناصری، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد نیز در این دیدار ضمن قدردانی از تلاش های نیروی انتظامی استان یزد، خواستار رفع نیازها و کمبودهای این نیرو در استان یزد شد.

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی با امام جمعه یزد دیدار کرد

مهران فاطمی استاندار یزد، معاون سیاسی و امنیتی استاندار یزد، نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس، فرمانده انتظامی استان یزد و جمعی از فرماندهان نیروی انتظامی استان در این دیدار حضور داشتند.

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی با امام جمعه یزد دیدار کرد

کد مطلب 5966433

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