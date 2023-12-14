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۲۳ آذر ۱۴۰۲، ۱۳:۱۴

مدیرعامل شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختیاری:

مردم بخش لاران مودم رایگان دریافت می‌کنند

مردم بخش لاران مودم رایگان دریافت می‌کنند

شهرکرد-مدیرعامل شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختیاری گفت:مودم رایگان به مردم بخش لاران در آینده‌ای نزدیک داده و سامانه‌های قدیمی تلفن ثابت جمع آوری می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هومان محمودی صبح پنج شنبه در نشست شورای اداری بخش لاران اظهار کرد: با اصلاح خطوط فیبر نوری و فراگیر کردن مودم رایگان مردم بخش لاران به ویژه روستاها از خدمات پرسرعت مخابراتی و اینترنتی به مند می‌شوند.

وی تصریح کرد: ۱۰۰ کیلومتر فیبر نوری در بخش لاران وجود دارد اما قرار گیری آین خطوط در کنار جاده برخی موانع قطع می‌شود.

محمودی گفت :۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای پیشگیری از قطعی احتمالی خط فیبر نوری در حاشیه جاده سورشجان -سودجان نیاز است.

وی با تاکید بر ضرورت اصلاح خطوط فیبر نوری در حاشیه جاده سورشجان سودجان گفت: تعلل در اجرای این طرح باعث می‌شود با کوچک‌ترین حادثه منجر به تخریب فیبر نوری تمام ارتباط مخابراتی و اینترنتی بخش لاران قطع شود.

کد مطلب 5966752

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