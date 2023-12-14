به گزارش خبرگزاری مهر، شهریار افندی زاده معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی، ضمن تشریح نتایج نشست ۱۴۷ شورایعالی فنی امور زیربنایی حمل‌و نقل گفت: در راستای اولویت‌های دور جدید فعالیت شورایعالی فنی امور زیربنایی حمل‌و نقل در خصوص بازنگری و به روز رسانی و تدوین دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌ها به تناسب رویکردها و شیوه‌های نوین و فناوری‌های روز از جمله فناوری‌های هوشمند، دستورالعمل‌های بازرسی، نگهداری و تعمیر پل‌ها در نشست ۱۴۷ این شورا تصویب و مقرر شد پس از اجرای آزمایشی تا ابتدای خرداد ۱۴۰۳، لازم‌الاجرا شود.

وی افزود: با توجه به تأکید وزیر راه و شهرسازی در خصوص استفاده حداکثری از ظرفیت شوراها، کمیسیون‌ها و کارگروه‌های تخصصی با مسئولیت این وزارتخانه در راستای بهبود و توسعه حکمرانی حمل‌ونقل کشور، برگزاری منظم نشست‌های اصلی و جلسات کارشناسی و مشورتی این با دستورکارهای مشخص در اولویت قرار دارد.

دبیر شورای‌عالی فنی امور زیربنایی حمل‌و نقل ادامه داد: بازنگری و به روز رسانی آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های امور زیربنایی حمل‌ونقل و تدوین شیوه نامه‌های جدید با توجه به رویکردها و شیوه‌های نوین و فناوری‌های روز از جمله فناوری‌های هوشمند در دستور کار شورا قرار دارد و در این راستا با توجه به طیف وسیع و متنوع موضوعات، نقطه نظرات و پیشنهادهای کلیه صاحب نظران و فعالان دولتی و خصوصی و دانشگاهی حوزه‌های ذیربط در چارچوب تشکیل و فعالیت کارگروه‌های تخصصی دریافت، بررسی و به نحو مؤثری در فرآیندها استفاده خواهد شد.

به گفته افندی‌زاده، در این‌خصوص، عناوین کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌های جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی، زیرسازی و روسازی راه، ابنیه فنی، سیستم‌های هوشمند و نیز اقتصاد حمل‌ونقل و مسکن تعیین شده‌اند و به‌زودی شیوه‌نامه فعالیت آن‌ها پس از نهایی‌سازی به اعضا ابلاغ خواهد شد.

معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی افزود: در این نشست همچنین دستورالعمل‌های بازرسی، نگهداری و تعمیر پل‌ها با هدف حفظ وضعیت مطلوب و بهبود عملکرد سازه‌ای پل‌ها، حفظ سرمایه‌های ملّی و اطمینان از ایمنی کاربران و به منظور ارائه روش یکسان و دقیق برای تحلیل آسیب‌های وارده به پل‌ها و اتخاذ رویکردهای بهسازی و نوسازی مناسب حمل‌ونقل، که با درخواست سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تهیه و تدوین شده‌، تصویب و مقرر شد تا ابتدای خرداد ۱۴۰۳ به صورت آزمایشی اجرا و پس از آن لازم‌الاجرا شود.

افندی‌زاده در پایان به دستور دیگر این نشست اشاره کرد و گفت: دستور کار سوم به بررسی گزارشی از اجرای شیوه‌نامه هماهنگی، پدیدآوری و تحلیل پروژه‌های ساخت ریلی اختصاص داشت. این شیوه‌نامه در نشست ۱۲۹ شورا در سال ۱۳۹۵ با هدف تعریف تعاملات و شفاف‌سازی در مناسبات دستگاه اجرایی و بهره‌بردار در طراحی، ساخت، تحویل و بهره‌برداری از خطوط جدید شبکه راه‌آهن مصوب شده، که با توجه به ضرورت‌ها و آینده‌نگری فعلی و حسب دیدگاه صاحب‌نظران، بازنگری آن با نگاهی ملّی و فرابخشی در دستور کار شورا قرار گرفت و مقرر شد نتیجه در نشست‌های بعدی و از سوی کارگروه تخصصی مربوطه، جهت تصمیم‌گیری به این شورا ارائه شود.