۱۶۸۰ طرح عمرانی و اقتصادی در کلاله افتتاح و کلنگ زنی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد شیبک در جلسه شورای اداری شهرستان از افتتاح و یا کلنگ زنی هزار و ۶۸۰ طرح عمرانی و اقتصادی طی دو سال گذشته در کلاله خبر داد و اظهار کرد: با توجه به سفر پیش روی رئیس جمهور به استان این طرح‌ها هزار و ۳۲۴ میلیارد تومان اعتبار داشته و بستر اشتغال را برای هزار و ۵۶۰ نفر فراهم کرده است.

وی با تاکید بر آمادگی مدیران برای افتتاح یا کلنگ زنی طرح‌های برنامه ریزی شده سفر ریاست جمهور، تصریح کرد: از قِبلِ ۳۱۲ میلیارد تومان اعتبار مصوب سفر اول رئیس جمهور، ۹۷ میلیارد تومان آن برای ۱۰ دستگاه اجرایی تخصیص یافت.

فرماندار کلاله با اشاره به ضرورت اطلاع رسانی کارهای انجام شده به مردم توسط دستگاه‌های اجرایی گفت: امید آفرینی و جهاد تبیین در راستای مشارکت حداکثری و همکاری همه ادارات و نهادها با ستاد انتخابات برای برگزاری شکوهمند انتخابات توقعی قانونی و وظیفه‌ای مدیریتی محسوب می‌شود؛ لذا در صورت هر گونه نیاز از نیروی انسانی و امکانات در موضوع انتخابات مورد توجه مدیران باشد.

در ادامه جلسه با حضور دستیار مردمی سازی استاندار گلستان، محسن رخش خورشید به عنوان دستیار مردمی سازی فرماندار کلاله معرفی و حکم آن اهدا شد.