به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال شهرداری گرگان در حالی پیگیر دیدارهای خود ر مرحله مقدماتی رقابتهای سوپر لیگ غرب آسیا است که هر سه دیدار گذشته خود برابر ساجس لبنان، الاتحاد سوریه و النفت عراق را با پیروزی به پایان رسانده و صدرنشین گروه A است.
گرگانیها میزبان دیدار برابر ساجس و النفت بودند اما هر دو دیدار به خاطر شرایط سالن گرگان و مورد تأیید نبودن از طرف مسئولان برگزارکننده سوپرلیگ غرب آسیا در تالار آزادی برگزار شد. همین مسئله مورد انتقاد ملی پوش شهرداری گرگان است و اینکه بسکتبال ایران به جایگاهی رسیده که برخورداری از سالنی با استاندارهای کافی و ظرفیت قابل توجه از الزاماتش به حساب میآید.
شهرداری گرگان با سه برد برابر نمایندگان لبنان، سوریه و عراق پیگیر دیدارهایش در سوپرلیگ غرب آسیا است
ارسلان کاظمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به پیگیری همزمان دیدارهای شهرداری گرگان در لیگ برتر و سوپرلیگ غرب آسیا گفت: با این شرایط تقریباً هفتهای دو بار برگزارکننده بازی هستیم اما بعید میدانیم این شرایط و تعداد بازی به بازیکنی فشار بیاورد. در تمام لیگهای حرفهای دنیا بازیکنان، بازیکنان هفتهای دو بار درگیر دیدارهای سطح بالا هستند.
وی با تاکید بر اینکه انجام دو بازی در یک هفته برای یک بازی کاملاً نرمال و طبیعی است، خاطرنشان کرد: فکر میکنم انجام بازی کمتر از این در دراز مدت باعث فرسوده شدن بازیکن میشود. دو بازی در هفته هم فقط زمانی میتواند روی تیم و بازیکن فشار بیاورد که آن تیم به لحاظ مهره در وضعیت خوبی نباشد مانند زمانی که من ذوب آهن بودم و فقط روی چهار بازیکن فشار بود. الان در شهرداری گرگان این شرایط را نداریم.
ملی پوش بسکتبال ایران تاکید کرد: در کل مشکل فشار بازی و حریفان نیست، تنها معضلی که امروز شهرداری گرگان به ویژه در سوپر لیگ غرب آسیا با آن روبرو است، شرایط دیدارهای خانگی است و اینکه باید آنها را خارج از گرگان و خانه خودمان و در تالار آزادی تهران برگزار کنیم. سالن گرگان استاندارهای لازم برای این مسابقات را نداشت به همین دلیل ما باید دیدارهای خانگی را در تهران برگزار کنیم.
کاظمی به موضوع تماشاگران هم اشارهای داشت و با یادآوری ظرفیت و گنجایش سالن دیگر تیمها گفت: در رابطه با همین میزبانی یکی از مسائل ما مربوط به تماشاگر است و جمعیت دو سه هزار نفری حاضر در سالن برای تیمی پرطرفدار مانند شهرداری گرگان واقعاً کم است. دیدار با الاتحاد سوریه در سالنی برگزار شد که ۱۳ هزار تماشاگر داشت. با تیم ملی هم که به سوریه رفته بودیم ۱۵ تماشاگر در سالن بودند. ساجس دیدارهای خود را در سالنی برگزار میکند که ۱۳ - ۱۲ هزار تماشاگر دارد.
وی در زمینه یادآور شد: ظرفیت سالن گرگان ۱۵۰۰ نفر است و چون به جای صندلی از سکو استفاده میشود نهایت تا ۲۵۰۰ تماشاگر به سالن میآید. این ظرفیت و میزان تماشاگر پاسخگوی جمعیت بالای تماشاگران شهرداری گرگان نیست. در تالار آزادی هم شرایط از این حیث شاید تا حدی بهتر باشد اما به هر حال سالن اختصاصی نیست و میان ما و جمعیت کامل تماشاگران مان فاصله است.
دیدارهای خانگی شهرداری گرگان در سوپرلیگ غرب آسیا در تالار آزادی برگزار میشود و این موضوع مورد انتقاد ارسلان کاظمی است
این بازیکن تیم ملی بسکتبال تاکید کرد: واقعاً سالنی استاندارد و با ظرفیت بالا نیاز امروز بسکتبال است. ما سالنی میخواهیم گنجایش آن از تالار آزادی هم بیشتر باشد مخصوصاً برای شهرداری گرگان که الان دیدارهایش جنبه ملی دارد. به هر حال نماینده بسکتبال ایران در غرب آسیا هستیم و در این ایام که تیم ملی هم بازی ندارد، دیدارهای شهرداری گرگان اهمیت بیشتری پیدا میکند.
ارسلان کاظمی در ادامه به دیدار اخیر شهرداری گرگان در سوپرلیگ غرب آسیا که در تالار آزادی و برابر النفت برگزار شد، اشاره کرد و گفت: نماینده عراق حریف خوبی بود اما آنالیزی که روی این تیم داشتیم خیلی خوب جواب داد. فقط در کوارتر اول رقابت نزدیک بود در سایر کوارترها از حریف خیلی خوب پیش افتادیم و موافق به شکستش شدیم.
وی با یادآوری اینکه شهرداری گرگان هر سه دیدار خود را با پیروزی پشت سر گذاشته است، خاطرنشان کرد: نمیخواهم از تیمم تعریف کنم و یا حتی باعث بشوم که چشم بخورد اما واقعاً شهرداری گرگان مقابل حریفانش خوب کار کرده و پیروزیهای کسب شده نتیجه عملکرد خوبش بوده نه ضعف حریف؛ البته دیدار آینده برابر ساجس برای مان اهمیت زیادی دارد. باید این دیدار را ببریم و صدرنشین بمانیم. در این صورت در ادامه مسابقات مسیر راحت تری داریم.
کاظمی در این زمینه افزود: دیدار برگشت برابر ساجس به طور حتم از دیدار رفت که در زمین این تیم برگزار شد، سختتر خواهد بود. شنیده ام که این تیم دو بازیکن خارجی خود را تغییر داده است و ترکیبش را تقویب کرده است. حتماً لبنانیها برای برد می آیند.
ملی پوش بسکتبال ایران همچنین در مورد دیدار آتی شهرداری گرگان که دوشنبه آینده از هفته نهم لیگ برتر و برابر فولاد هرمزگان برگزار میشود، گفت: فولاد از تیمهای خوب لیگ است که فکر میکنم امسال کمی بدشانسی داشته و نتوانسته تا به امروز بردی به دست بیاورد. با این حال به این تیم هم به عنوان یک حریف جدی نگاه میکنیم.
وی همچنین شرایط برگزاری لیگ برتر در فصل جاری را به لحاظ حضور گسترده بازیکنان خارجی و تقسیم بیشتر بازیکنان خوب میان تیمها با دیگر فصلها متفاوت و ایده آل تر ارزیابی کرد.
ارسلان کاظمی در پایان در مورد مرحوم محمود مشحون رئیس پیشین فدراسیون بسکتبال که هفته گذشته دار فانی را وداع گفت، تصریح کرد: دو سال بعد از اینکه مرحوم مشحون رئیس فدراسیون شد من بسکتبال را به صورت حرفهای آغاز کردم و وقتی هم آخرین بار نایب قهرمان آسیا شدیم همچنان رئیس بود. مسئلهای که همیشه برایم جالب توجه بود، اینکه به ملی پوشان اهمیت زیادی میدادند. به هر حال بازیکنان از تیم ملی درآمد مالی ندارند. به خاطر عرق به وطن است که هر سختی را در تیم ملی به جان می خرند با این حال آن مرحوم همیشه نگاه ویژه ای به ملی پوشان داشت و ما را پسر خود میدانست.
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