به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جاسم عبادی ظهر امروز جمعه در خطبه‌های این هفته نماز جمعه بندر امام با تسلیت سالروز شهادت صدیقه کبری حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: بدون شک اگر بخواهیم حضرت زهرا (س) را بشناسیم و به مردم به خوبی بشناسانیم، نیازمند این هستیم که ابعاد مختلف اندیشه، سیره زندگی و تفکرات آن حضرت را به مردم معرفی کنیم و بی شک ولایت‌مداری از پررنگ‌ترین وجهه‌های شخصیتی ایشان بوده است.

وی افزود: امروزه نسخه شفابخش مشکلات جامعه تبعیت از ولایت است و اگر مسئولان به دنبال برطرف کردن معضلات و مشکلات هستند باید از حضرت صدیقه کبری حضرت زهرا (س) درس بگیرند و از ولایت تبعیت عملی کنند. چون تبعیت در سخن راحت است اما باید در میدان عمل ما تابع ولایت باشیم.

خطیب جمعه بندر امام بیان کرد: اولین پرچم‌دار جهاد تبیین وجود صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا (س) است، آن حضرت وقتی دید حقیقت در جامعه اسلامی دارد وارونه می‌شود، اسلام از مسیری که وجود مبارک پیامبر اعظم ترسیم کرده، دارد منحرف می‌شود و امام زمانش تنها مانده با تمام وجود به صحنه آمد و علم جهاد تبیین را بلند و حقایق را برای روشنگری مردم تبیین کرد.

حجت‌الاسلام عبادی یادآور شد: امروزه وظیفه‌ای فاطمی داریم که نگذاریم دشمنان قسم خورده اسلام و انقلاب حقایق را وارونه و جوانان ما و جامعه اسلامی را گمراه کنند.

وی افزود: اگر تاریخ ولایتمداری، ولایت‌پذیری و دفاع از ولایت را مرور کنیم، نخستین نامی که به چشم می‌خورد متعلق به بانویی است که دو عالم مدیون رشادت و دفاع جانانه‌اش در حمایت از ولایت است.

وی ادامه داد: بانویی که دین‌داری، ولایتمداری، پاکدامنی، همسرداری، فرزند پروری، رفتار و کردار ایشان، همه و همه الگویی ناب و بی‌مانند برای زندگی نه تنها مسلمانان بلکه مردم تمام عالم به شمار می‌رود.

حجت‌الاسلام عبادی تاکید کرد: حضرت زهرا (س) یکی از شخصیت‌های مهم در عالم خالقت به شمار می‌رود که زندگی کوتاه ایشان سراسر آموزنده است و در یک کلام آن حضرت مرجع فکری و فرهنگی مردم در زمان خود بودند.