بورس تامین مالی چای دبش از بازار سرمایه را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، این سازمان در خصوص ادعای نادرست و خلاف واقع تأمین مالی شرکت دبش سبز گستر «چای دبش» در بازار سرمایه اعلام کرد: هیچ گونه تأمین مالی از طریق انتشار اوراق در سال جاری برای این شرکت صورت نگرفته است.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: درخواست این شرکت برای انتشار اوراق مرابحه در حالی در نیمه نخست امسال صورت گرفت که بلافاصله پس از اطلاع سازمان بورس از وجود پرونده‌ای در خصوص فعالیت آن شرکت در مراجع قضائی و نیز دلایلی چون تأخیر شرکت در ارائه صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ و وجود ابهامات جدی، عرضه اوراق مرابحه شرکت فوق توسط سازمان بورس متوقف و اطلاعیه لغو آن نیز رسماً از سوی شرکت فرابورس ایران به صورت گسترده منتشر شد.

این در حالی است که این اقدام به موقع و هوشمندانه سازمان بورس در خصوص لغو این تأمین مالی، با شکایت شرکت دبش سبز گستر «چای دبش» از این سازمان مواجه شد که در نهایت با قرار نهایی، دادسرا عنوان کرد سازمان در جهت امنیت بازار سرمایه و سرمایه گذاران اقدام مقتضی را انجام داده و مرتکب جرمی نشده است.