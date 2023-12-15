سازمان ملل حمله تروریستی در سیستان و بلوچستان را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل شامگاه جمعه به وقت محلی با انتشار بیانیه‌ای گفت: سازمان ملل حمله امروز به مقر پلیس در استان سیستان و بلوچستان جمهوری اسلامی ایران را که گروه «جیش العدل» مسئولیت آن را بر عهده گرفته و بر اساس گزارش‌ها دست کم ۱۱ کشته برجای گذاشت، به شدت محکوم و بر لزوم محاکمه عاملان این حمله تاکید می‌کند.

دوجاریک تصریح کرد: سازمان ملل متحد به خانواده‌های داغدار و مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران عمیقاً تسلیت می‌گوید و برای مجروحان شفای عاجل آرزو می‌کند.

سخنگوی سازمان ملل در نشست خبری روز جمعه خود با خبرنگاران درباره این حادثه تروریستی اعلام کرد: ما گزارش‌ها در مورد حملات در ایران را دیده ایم و به زودی در خصوص آن بیانیه‌ای خواهیم داد.

دوجاریک در پاسخ به این سوال که آیا دبیرکل سازمان ملل امروز جمعه این حمله تروریستی را محکوم می‌کند؟ گفت: من در انتظار متن در خصوص این حمله هستم و به زودی بیانیه‌ای مطبوعاتی ارائه خواهیم کرد.

پیش از این، امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دایم ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل و نیز رئیس دوره شورای امنیت با محکوم کردن حمله تروریستی در سیستان و بلوچستان ایران گفت: جمهوری اسلامی ایران فوراً از دبیرکل و شورای امنیت می‌خواهد که این حمله را صریح و با شدیدترین عبارات ممکن محکوم کنند.

سفیر و نماینده دایم ایران در سازمان ملل روز جمعه به وقت محلی ۱۵ دسامبر ۲۰۲۳ برابر با ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۲ در نامه خود تصریح کرد: با تأسف عمیق توجه دبیرکل سازمان ملل متحد و اعضای شورای امنیت را به یک حمله تروریستی غم انگیز دیگر که در ساعات اولیه امروز، ۱۵ دسامبر ۲۰۲۳ در ایران انجام شد، جلب می‌کنم. جنایت فجیعی که کلانتری راسک در استان سیستان و بلوچستان هدف قرار داد منجر به شهادت دلخراش ۱۱ مأمور پلیس ایران و مجروح شدن ۸ نفر دیگر شد. در پی این اقدام مذموم، گروهک تروریستی «جیش العدل» مسئولیت حمله به مقر فرماندهی پلیس در راسک را بر عهده گرفت.

ارشدترین دیپلمات جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در نامه خود افزود: جمهوری اسلامی ایران این گونه اقدامات منفور و وحشیانه تروریستی را به شدت محکوم می‌کند و بر تعهد تزلزل ناپذیر خود برای اطمینان از محاکمه و پاسخگویی مسئولین آن تاکید می‌کند.

ایروانی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران فوراً از دبیرکل و شورای امنیت می‌خواهد که این حمله را صریح و با شدیدترین عبارات ممکن محکوم کنند. این درخواست با موضع ثابت و روشن دبیرکل و همچنین رویه ثابت شده شورای امنیت که به طور مداوم از طریق قطعنامه‌ها تروریسم را به عنوان تهدیدی جدی برای صلح و امنیت بین المللی به رسمیت شناخته و مجدداً تأیید کرده است، همسو است.

سفیر و نماینده دایم ایران در سازمان ملل همچنین گفت: جمهوری اسلامی ایران بر تعهد خود برای مبارزه با تروریسم در همه اشکال و مظاهر آن ثابت قدم است.

سفیر ایران در نامه خود به رییس شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل خواست که این نامه به عنوان سند شورای امنیت ثبت شود.

نیمه شب پنجشنبه - ۲۳ آذرماه - در پی حمله گروهک تروریستی به مقر انتظامی راسک در استان سیستان و بلوچستان، ۱۱ نفر از نیروهای فراجا به شهادت و در مقابل تعدادی از تروریست‌ها نیز به هلاکت رسیدند؛ یک نفر از این تروریست‌ها نیز دستگیر شده است. فردا در سیستان و بلوچستان عزای عمومی اعلام شده است.

سید ابراهیم رییسی رییس جمهور در پیامی ضمن ابراز همدردی عمیق با خانواده‌هایی که عزیزان خود را در حادثه تروریستی شهرستان راسک از دست داده‌اند، تاکید کرد، نیروهای مقتدر امنیتی و انتظامی هر چه سریع‌تر عاملان و آمران این جنایت مذبوحانه را شناسایی کنند تا به سزای عمل ننگین خود برسند.