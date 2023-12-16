ترافیکی نیمه سنگین و روان در معابر پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فیروز کشیر معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ درباره ترافیک امروز شهر تهران گفت: با رصدی که از طریق مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از وضعیت تردد خودروها در ساعات ابتدایی صبح روز شنبه ۲۵ آذر ماه ۱۴۰۲ از سطح معابر بزرگراهی شهر تهران انجام شد، شاهد ترافیکی نیمه سنگین و در برخی مقاطع روان، با توجه به ایام بین تعطیلی هستیم.

وی ادامه داد: امروز محورهای غربی نسبت به شرقی‌ها خلوت تر است و در محور خرازی _ دهکده به دلیل انجام عملیات عمرانی که در حال انجام است حجم ترافیک را در این مقطع شاهد هستیم و بعد از این عملیات عمرانی ترافیک تا مقطع پل ستاری روان و در حال حرکت است.

وی افزود: در محدوده علامه – شقایق در مسیر غرب به شرق به دلیل انجام عملیات عمرانی شاهد حجم ترافیک در این محدوده تا مقطع پل آیت الله کاشانی هستیم که از این مقطع به بعد ترافیک روان می‌شود. همچنین محور آبشناسان در مقطع اشرفی ترافیکی روان و در حال حرکت را داریم.

سرهنگ کشیر افزود: در مسیر بزرگراه جناح - شیخ فضل الله نوری نیز ترافیک روان تری را شاهد هستیم.

وی ادامه داد: در محور بزرگراه شهید بابایی مقطع پل امام علی (ع)، محور بزرگراه شهید زین الدین – امام علی (ع) متراکم است.

معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ بیان داشت: ترافیک سنگین در مسیر جنوب به شمال بزرگراه نواب سنگین و همچنین در خیابان آزادی سنگین شاهد ترافیکی روان و خلوت هستیم.

سرهنگ کشیر گفت: علیرغم توصیه‌ها و تذکرات پلیس راهور تهران بزرگ مبنی بر عدم تردد موتورسواران در داخل تونل‌ها باز هم شاهد حرکت این رانندگان از این مسیرها هستیم.

وی از راکبین موتورسیکلت خواست به هیچ عنوان از داخل تونل‌ها به دلیل انباشت گازهای سمی و آلوده و احتمال واژگونی و تصادف با دیواره تونل و تبعات بعد از آن تردد نکرده و هیچگاه از خطوط ویژه برای حرکت و ادامه مسیر استفاده نکنند.